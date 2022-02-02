Буркина Фасо
1 : 3
Сенегал
02.02.2022, FT

Мане решает. Сенегал обыграл Буркина-Фасо и стал финалистом Кубка Африки

Второй полуфинал, в котором сыграют Камерун и Египет, пройдет 3 февраля

  • 02.02.2022 23:00
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Мане решает. Сенегал обыграл Буркина-Фасо и стал финалистом Кубка Африки
© Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане (справа)

В полуфинале Кубка африканских наций сборная Сенегала победила команду Буркина-Фасо (3:1). Все голы были забиты во втором тайме.

Героем матча стал Садио Мане, который забил гол и сделал ассист. У победителей также отличились Абду Диалло, Идрисса Гуйе. У Буркина-Фасо забил Блати Туре.

Второй полуфинал, в котором сыграют Камерун и Египет, пройдет 3 февраля. Финал и матч за бронзу запланированы на 6 февраля.

Кубок африканских наций

1/2 финала, 2 февраля

Буркина-Фасо – Сенегал – 1:3

Голы: Туре, 82 – Диалло, 70, Гуйе, 76, Мане, 87.

Сетка плей-офф

События матча
87' ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Сенегал).
82' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Буркина Фасо.
76' ГОЛ ! Мяч забил Нампалис Менди (Сенегал).
70' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Сенегал.

Источник — Sport.ua

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