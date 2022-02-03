В полуфинале Кубка африканских наций сборная Сенегала победила команду Буркина-Фасо (3:1). Все голы были забиты во втором тайме.

Героем матча стал Садио Мане, который забил гол и сделал ассист. У победителей также отличились Абду Диалло, Идрисса Гуйе. У Буркина-Фасо забил Блати Туре.

Кубок африканских наций

1/2 финала, 2 февраля. Яунде (Камерун)

Буркина-Фасо – Сенегал – 1:3

Голы: Туре, 82 – Диалло, 70, Гуйе, 76, Мане, 87.