В полуфинале Кубка африканских наций сборная Сенегала победила команду Буркина-Фасо (3:1). Все голы были забиты во втором тайме.
Героем матча стал Садио Мане, который забил гол и сделал ассист. У победителей также отличились Абду Диалло, Идрисса Гуйе. У Буркина-Фасо забил Блати Туре.
Кубок африканских наций
1/2 финала, 2 февраля. Яунде (Камерун)
Буркина-Фасо – Сенегал – 1:3
Голы: Туре, 82 – Диалло, 70, Гуйе, 76, Мане, 87.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Сенегал).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Туре (Буркина Фасо).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Идрисса Гуйе (Сенегал).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Абдулайе Диалло (Сенегал).
Источник — Sport.ua
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