Буркина-Фасо – Сенегал. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт поделился прогнозом на полуфинальный матч Кубка африканских наций

  • 02.02.2022 07:25
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Буркина-Фасо – Сенегал. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на полуфинальный матч Кубка африканских наций Буркина-Фасо – Сенегал.

«На групповой стадии КАН Буркина-Фасо в группе А с 4 очками стала второй. Сенегал с 5 баллами выиграл квартет В.

В рамках плей-офф сборная Буркина-Фасо выиграла у Габона (1:1, 7:6 по пенальти) и у Туниса (1:0). В свою очередь, Сенегал оказался сильнее Кабо-Верде (2:0) и Экваториальной Гвинеи (3:1).

В своей истории девять раз играли между собой эти команды. Трижды выиграли сенегальцы и один раз праздновали успех футболисты Буркина-Фасо. Чаще всего эти сборные между собой играли вничью, а именно пять раз.

Поставлю на победу Сенегала. Думаю, Садио Мане и компания пройдут в финал», - сказал Бартулович.

Матч Буркина-Фасо – Сенегал состоится 2-го февраля. Начало встречи в 21:00.

Младен Бартулович  — известный хорватский футболист, недавно завершивший карьеру, тренер «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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