Буркина Фасо
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Сенегал
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Буркина-Фасо – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 февраля в 21:00 видеотрансляцию полуфинала Кубка Африки

  • 02.02.2022 21:00
  • 1655 просмотров
  • 1 комментарий
Буркина-Фасо – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полуфинальный матч Кубка Африки Буркина-Фасо – Сенегал состоится 2 февраля в 21:00.

Буркина-Фасо – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    worker, 02.02.2022 21:58
    0
    ВАР и в Африке ВАР.
    Дал 11, пересмотрел, отменил.
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