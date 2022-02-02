Металлист проиграл Колубаре в товарищеском матче

Первый контрольный матч в рамках второго тренировочного сбора в Турции обернулся для «Металлиста» минимальным поражением от команды сербской Суперлиги «Колубара».

Судьбу встречи, проходившей в тяжелых погодных условиях (сильный ветер, во втором тайме дождь), решил гол 35-летнего форварда «Колубары» Деяна Дженича за незадолго до финального свистка.

На 88-й минуте у сербов прошел навес с левого фланга на ближний угол вратарской, откуда Дженич головой переправил мяч в сетку.

«Металлист» — «Колубара» — 0:1

Гол: Дженич, 88.

«Металлист» (1-й тайм): Рыбак, Романюк, Мизюк, Федорив, Траоре, Демченко, Танковский, Балули (к), Кайдалов, Мурза, Пейшото.

«Металлист» (2-й тайм): Каневцев, Риаскос, Ралюченко, Сарапий, Дигтярь, Сынчук, Чидомере, Касерес, Фомин (к), Харрис, Красников.

Предупреждения: Федорив, 21; Танковский, 31; Сынчук, 77 — игрок «Колубары», 10; игрок «Колубары», 13; игрок «Колубары», 36; игрок «Колубары», 39.

В четверг, 4 февраля, «Металлист» стартует в турнире Winter Cup 2022. В 19:00 по киевскому времени начнется матч «Металлиста» с одесским «Черноморцем». В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1».