Металлист
0 : 1
02.02.2022, FT

Металлист проиграл Колубаре в товарищеском матче

Харьковская команда потерпела поражение с минимальным счетом

  • 02.02.2022 13:39
  • 721 просмотр
  • 3 комментария
Металлист проиграл Колубаре в товарищеском матче
© ФК Металлист

Первый контрольный матч в рамках второго тренировочного сбора в Турции обернулся для «Металлиста» минимальным поражением от команды сербской Суперлиги «Колубара».

Судьбу встречи, проходившей в тяжелых погодных условиях (сильный ветер, во втором тайме дождь), решил гол 35-летнего форварда «Колубары» Деяна Дженича за незадолго до финального свистка.

На 88-й минуте у сербов прошел навес с левого фланга на ближний угол вратарской, откуда Дженич головой переправил мяч в сетку.

«Металлист» — «Колубара» — 0:1
Гол: Дженич, 88.

«Металлист» (1-й тайм): Рыбак, Романюк, Мизюк, Федорив, Траоре, Демченко, Танковский, Балули (к), Кайдалов, Мурза, Пейшото.
«Металлист» (2-й тайм): Каневцев, Риаскос, Ралюченко, Сарапий, Дигтярь, Сынчук, Чидомере, Касерес, Фомин (к), Харрис, Красников.
Предупреждения: Федорив, 21; Танковский, 31; Сынчук, 77 — игрок «Колубары», 10; игрок «Колубары», 13; игрок «Колубары», 36; игрок «Колубары», 39.

В четверг, 4 февраля, «Металлист» стартует в турнире Winter Cup 2022. В 19:00 по киевскому времени начнется матч «Металлиста» с одесским «Черноморцем». В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1».

Источник — ФК Металлист

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Andrey_1992, 02.02.2022 14:06
    +2
    potemkin78, 02.02.2022 13:53
    не ну по любому они подвинут ДК со второго места. и ваще бразил мало. и Краснику мало времени дали
    через років 5 може і так, а поки Металіст і близько не рівень Динамо
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    Kovalchuk, 02.02.2022 14:04
    +1
    Подвели президента,а он кричал победы победы победы
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    online
    potemkin78, 02.02.2022 13:53
    +1
    не ну по любому они подвинут ДК со второго места. и ваще бразил мало. и Краснику мало времени дали
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