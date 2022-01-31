На втором сборе Металлист проведет 7 матчей: известны соперники

Харьковская команда пробудет в Турции до 11 февраля

  • 31.01.2022 14:15
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На втором сборе Металлист проведет 7 матчей: известны соперники
© ФК Металлист Харьков

В воскресенье поздним вечером «Металлист» добрался до турецкого Белека, где с 31 января по 11 февраля проведет второй тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части сезона.

Расквартировались «желто-синие» в пятизвездном отеле Papillon Ayscha Hotel Resort & SPA. В гостинице прибывших из Харькова одноклубников уже ждали 12 футболистов (включая сенегальского новичка Бубакара Траоре) и три представителя тренерского штаба, которые не возвращались в Украину после первого сбора.

На втором сборе с главной командой клуба будут работать шесть воспитанников Академии футбола «Металлист» 2006–2007 гг. рождения — Даниэль Вернаттус, Кирилл Дигтярь, Даниил Кайдалов, Егор Красников, Геннадий Сынчук и Александр Цвиренко.

С 3 по 12 февраля в Белеке пройдет выставочный турнир Winter Cup 2022. «Металлист» станет одним из четырех его участников.

Помимо этого, у харьковчан запланированы четыре контрольных матча с командами из Сербии, Узбекистана, Румынии и Казахстана.

Полное расписание игр «Металлиста» на втором турецком сборе:

2 февраля. 10:00. Товарищеский матч. «Металлист» — «Колубара» (Лазаревац, Сербия)
4 февраля. 19:00. Winter Cup 2022. «Металлист» — «Черноморец» (Одесса)
5 февраля. 14:00. Товарищеский матч. «Металлист» — «Металлург» (Бекабад, Узбекистан)
8 февраля. 13:00 или 14:00. Товарищеский матч. «Металлист» — «Петролул» (Плоешти, Румыния)
8 февраля. 19:00. Winter Cup 2022. «Металлист» — «Верес» (Ровно)
11 февраля. 14:00. Товарищеский матч. «Металлист» — «Акжайык» (Уральск, Казахстан)
11 февраля. 19:00. Winter Cup 2022. «Металлист» — «Полесье» (Житомир)

Начало матчей указано по киевскому времени (возможны изменения).

Источник — ФК Металлист

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