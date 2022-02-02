Металлист – Колубара – 0:1. Неудача под дождем. Видео голов и обзор матча

В первом матче на втором сборе в Турции харьковский «Металлист» проиграл сербской команде «Колубара».
Встреча проходила в тяжелых погодных условиях – ветер и дождь. В конце игры гол забил форвард «Колубары» Деян Дженич.
Товарищеский матч
2 февраля
Металлист (Украина) – Колубара (Сербия) – 0:1
Гол: Дженич, 88.
Источник — Sport.ua
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