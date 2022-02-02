Металлист
0 : 1
02.02.2022, FT

Металлист – Колубара – 0:1. Неудача под дождем. Видео голов и обзор матча

Встреча в Турции проходила в тяжелых погодных условиях

  • 02.02.2022 21:23
  • 95 просмотров
  • 0 комментариев
Металлист – Колубара – 0:1. Неудача под дождем. Видео голов и обзор матча
© ФК Металлист Харьков

В первом матче на втором сборе в Турции харьковский «Металлист» проиграл сербской команде «Колубара».

Встреча проходила в тяжелых погодных условиях – ветер и дождь. В конце игры гол забил форвард «Колубары» Деян Дженич.

Товарищеский матч

2 февраля

Металлист (Украина) – Колубара (Сербия) – 0:1

Гол: Дженич, 88.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности