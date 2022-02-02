ОФИЦИАЛЬНО. Обамеянг перешел в Барселону

Габонский нападающий подписал долгосрочный контракт, но может уйти раньше

  • 02.02.2022 13:18
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ОФИЦИАЛЬНО. Обамеянг перешел в Барселону
© ФК Барселона

Каталонская «Барселона» на официальном сайте объявила о переходе габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

32-летний игрок являлся свободным агентом, поэтому достался каталонскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

Отступные в контракте составляют 100 миллионов евро. В соглашении есть пункт о том, что игрок может покинуть клуб 30 июня 2023 года.

Последним клубом Обамеянга был лондонский «Арсенал», за который он выступал с 2018 года и за это время провел 162 матча во всех турнирах, забив 92 гола.

В нынешнем сезоне на счету Обамеянга 7 голов и 2 ассиста в 15 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Форвард не играл за клуб с декабря, когда попал в скандал с нарушением дисциплины.

 

 

Источник — Sport.ua

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