Травма головы. Бенфика сообщила о проблемах Яремчука

Форвард пропустит ближайший матч чемпионата

  • 02.02.2022 16:05
  • 4262 просмотра
  • 6 комментариев
Травма головы. Бенфика сообщила о проблемах Яремчука
© slbenfica.pt

«Бенфика» сообщила о том, что форвард Роман Яремчук не попал в заявку на матч чемпионата Португалии против «Жил Висенте».

Клуб сообщает, что украинец получил травму головы (проблемы с правым глазом), но информации о сроках возвращения нет.

В нынешнем сезоне Роман провел 29 матчей и забил 7 голов.

Возможно, травма была получена в поединке за Кубок португальской лиги, который Орлы проиграли «Спортингу».

Источник — ФК Бенфика

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    johndow, 02.02.2022 16:47
    +1
    7 голів це не так вже й не пішло. Нове середовище все ж таки. Сподіваюся, він отримуватиме час і покращить показники статистичні
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    forza301, 02.02.2022 16:36
    +1
    Не пішло у Романа в Бенфіці, на жаль
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    Vbolivalnyk-Peter, 02.02.2022 17:37
    0
    Проблеми з оком - це він з кимось побився і має "фуфел"????
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    Игорь Левченко, 02.02.2022 16:56
    0
    Не его чемп, кто ищет, тот найдёт)
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    online
    vital, 02.02.2022 16:50
    0
    johndow, 02.02.2022 16:47
    7 голів це не так вже й не пішло. Нове середовище все ж таки. Сподіваюся, він отримуватиме час і покращить показники статистичні
    Але в нього одразу за кілька перших матчів було забито, здається, 4 голи. А решту 3 за останні десь 25 ігр.
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    online
    BARA.bass, 02.02.2022 16:42
    0
    Да, не заладилось у Романа в Бенфике, или ещё не адаптировался полностью.
    И болельщики что-то ним недовольны, ждали большего от него. Надеемся что заиграет, и всё получиться.
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