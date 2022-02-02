Травма головы. Бенфика сообщила о проблемах Яремчука

«Бенфика» сообщила о том, что форвард Роман Яремчук не попал в заявку на матч чемпионата Португалии против «Жил Висенте».
Клуб сообщает, что украинец получил травму головы (проблемы с правым глазом), но информации о сроках возвращения нет.
В нынешнем сезоне Роман провел 29 матчей и забил 7 голов.
Возможно, травма была получена в поединке за Кубок португальской лиги, который Орлы проиграли «Спортингу».
Источник — ФК Бенфика
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И болельщики что-то ним недовольны, ждали большего от него. Надеемся что заиграет, и всё получиться.
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