Травма головы. Бенфика сообщила о проблемах Яремчука

«Бенфика» сообщила о том, что форвард Роман Яремчук не попал в заявку на матч чемпионата Португалии против «Жил Висенте».

Клуб сообщает, что украинец получил травму головы (проблемы с правым глазом), но информации о сроках возвращения нет.

В нынешнем сезоне Роман провел 29 матчей и забил 7 голов.

Возможно, травма была получена в поединке за Кубок португальской лиги, который Орлы проиграли «Спортингу».