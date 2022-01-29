Яремчук без трофея. Бенфика проиграла в финале Кубка лиги

Роман Яремчук имел возможность выиграть первый трофей в составе «Бенфики». Орлы в матче финала Кубка португальской лиги играли против «Спортинга».

Украинский форвард вышел в основном составе и провел на поле 60 минут. Яремчук результативными действиями не отметился, а «Бенфика» проиграла 1:2.

Ранее команда вылетела из Кубка Португалии, а в чемпионате отстает от лидера на 9 пунктов.

Кубок лиги Португалии. Финал

Бенфика - Спортинг 1:2

Голы: Эвертон, 23 - Инасьо, 50, Сарабия, 78

Бенфика: Влаходимос, Лацаро, Морато (Пицци, 83), Вертонген, Гримальдо, Вайгль, Жоау Мариу, Мейте (Араужо, 83), Гонсалвеш (Диас, 73), Эвертон (Таарабт, 83), Яремчук (Рамос, 61)

Спортинг: Адан, Нету (Порро, 66), Инасьо, Феддаль, Матеус, Эсгайо, Паулинья, Луис (Угарте, 85), Педру, Сарабия (Сантос, 88), Паулиньо (Томас, 88)