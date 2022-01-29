Яремчук без трофея. Бенфика проиграла в финале Кубка лиги

Роман Яремчук имел возможность выиграть первый трофей в составе «Бенфики». Орлы в матче финала Кубка португальской лиги играли против «Спортинга».
Украинский форвард вышел в основном составе и провел на поле 60 минут. Яремчук результативными действиями не отметился, а «Бенфика» проиграла 1:2.
Ранее команда вылетела из Кубка Португалии, а в чемпионате отстает от лидера на 9 пунктов.
Кубок лиги Португалии. Финал
Бенфика - Спортинг 1:2
Голы: Эвертон, 23 - Инасьо, 50, Сарабия, 78
Бенфика: Влаходимос, Лацаро, Морато (Пицци, 83), Вертонген, Гримальдо, Вайгль, Жоау Мариу, Мейте (Араужо, 83), Гонсалвеш (Диас, 73), Эвертон (Таарабт, 83), Яремчук (Рамос, 61)
Спортинг: Адан, Нету (Порро, 66), Инасьо, Феддаль, Матеус, Эсгайо, Паулинья, Луис (Угарте, 85), Педру, Сарабия (Сантос, 88), Паулиньо (Томас, 88)
Источник — Sport.ua
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Эх, Бенфика...
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