Яремчук без трофея. Бенфика проиграла в финале Кубка лиги

Орлы уступили в матче за Кубок португальской лиги

  • 29.01.2022 23:46
  • 1568 просмотров
  • 2 комментария
Яремчук без трофея. Бенфика проиграла в финале Кубка лиги
© twitter.com/SLBenfica

Роман Яремчук имел возможность выиграть первый трофей в составе «Бенфики». Орлы в матче финала Кубка португальской лиги играли против «Спортинга».

Украинский форвард вышел в основном составе и провел на поле 60 минут. Яремчук результативными действиями не отметился, а «Бенфика» проиграла 1:2.

Ранее команда вылетела из Кубка Португалии, а в чемпионате отстает от лидера на 9 пунктов.

Кубок лиги Португалии. Финал

Бенфика - Спортинг 1:2
Голы: Эвертон, 23 - Инасьо, 50, Сарабия, 78

Бенфика: Влаходимос, Лацаро, Морато (Пицци, 83), Вертонген, Гримальдо, Вайгль, Жоау Мариу, Мейте (Араужо, 83), Гонсалвеш (Диас, 73), Эвертон (Таарабт, 83), Яремчук (Рамос, 61)

Спортинг: Адан, Нету (Порро, 66), Инасьо, Феддаль, Матеус, Эсгайо, Паулинья, Луис (Угарте, 85), Педру, Сарабия (Сантос, 88), Паулиньо (Томас, 88)

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
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    rasta13
    rasta13, 30.01.2022 00:54
    0
    Бенфика сейчас третья команда по силе. Первая Порту вторая Спортинг.
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    salenco
    online
    salenco, 30.01.2022 00:45
    0
    Неужели проклятие Беллы Гутмана и на национальный кубок уже распространяется.
    Эх, Бенфика...
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