10 талантов из Бундеслиги, за которыми стоит следить в 2022 году

Большинство сильнейших чемпионатов в европейском футболе имеют собственный «товарный вид», позволяющий привлекать фанатов со всего мира.

Любители АПЛ ценят английский чемпионат за интригу и большую концентрацию топ-футболистов внутри одного чемпионата. Ла Лига давно славится техническим превосходством своих футболистов и противостоянием двух самых успешных клубов континента. Подобную характеристику имеет также Бундеслига, которая известна за счет интенсивности футбола, шумной фанатской базы и самое главное, молодых талантов.

Представляем вашему вниманию топ-10 самых перспективных талантов из Бундеслиги, за которыми стоит последить в 2022 году. Однако, чтобы попасть в этот список, нужно соответствовать нескольким критериям. В первую очередь, возрастной порог. Футболист не должен быть старше 23 лет. Во-вторых, цена не должна превышать 30 миллионов евро (согласно Transfermarkt). Подобное отсеивание поможет нам обойтись без популярных молодых игроков, таких как: Холанд, Беллингем, Упамекано, Виртц и.т.д. По возрасту они, безусловно, все подходят, но ценник на упомянутых игроков давно перевалил за три десятка миллионов.

Итак, под прицел попадают молодые игроки до 23 лет с рыночной стоимостью не больше 30 миллионов, следовательно, еще громко не заявившие о себе на всю Европу.

Нико Шлоттербек, 22 года

Клуб: «Фрайбург»

Позиция: центральный защитник

Трансферная стоимость: 20 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Одним из открытий сезона 2021/22 можно считать «Фрайбург» Кристиана Штрайха. Команда долгое время была единственной внутри Бундеслиги без поражений, и до сих пор претендует на попадание в Лигу чемпионов. «Фрайбург» также имеет одну из лучших оборон в лиге, пропустив 23 раза в 20 матчах, уступая лишь «Баварии» с 19 голами. Одним из героев удачно складывающегося сезона можно считать Нико Шлоттербека. Нико всего 22 и он уже является незаменимым элементом в тройке защиты «Фрайбурга».

Летом 2017 года Нико перешел во «Фрайбург», где в своей дебютной кампании выиграл Кубок DFB U19. Шлоттербек намного опережал своих ровесников в развитии и спустя год дебютировал в основном составе, заменив Линхардта в 25 туре в матче против «Герты». Но все же звездный час для Нико настал в сезоне 2020/2021, когда он перебрался на годичную аренду в состав «Униона». По итогам прошлого сезона Нико помог скромной команде занять 7 место и впервые оказаться в Лиге Конференций.

С тех пор, вернувшись в родной клуб, Нико является железным игроком команды, проведя на поле 18 матчей и 1554 минут. У Нико достаточно хорошо развиты присущие защитнику качества. Он здорово борется на втором этаже, показывая в среднем 3.1 по показателю «Выигранная борьба в воздухе за игру», блокирует удары соперника (1.1 удар в среднем) и часто отбирает мяч (2.1 в среднем за игру).

Безусловно, такой ценный актив будет привлекать внимание лучших команд континента и, учитывая срок действующего контракта до лета 2023 года, можно ожидать напряженную борьбу топ-клубов за подпись молодого немца.

Джереми Фримпонг, 21 год

Клуб: Байер

Позиция: правый защитник

Трансферная стоимость: 20 миллионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Чтобы понять всю крутость Джереми Фримпонга, достаточно предоставить один факт: он был одним из лучших игроков в составе «Селтика» за два года пребывание в Шотландии. Если учитывать его молодой возраст, то данное достижение, безусловно, выделяет его среди молодого поколения. Будучи воспитанником академии «Манчестер Сити», Джереми не стал ждать шанса в составе «горожан», сменив Англию на Шотландию. Развитие молодого нидерландца в шотландском чемпионате проходило настолько быстро, что «Байер» не поскупился и приобрел защитника за 11 млн евро под конец зимнего трансферного окна в 2021 году. С тех пор, Фримпонг стал основным правым крайним защитником «Байера».

На счету 21-летнего игрока пять результативных передач и один гол, благодаря чему он занимает 4 место в статистике своего клуба по набранным голевым очкам (6). Он выходил в стартовом составе во всех предыдущих 19 матчах сезона.

Защитник ростом 1,71 м занимает второе место во внутреннем рейтинге своей команды как по показателю успешных передач (85,13%), так и по показателю успешных перехватов (55,73%). С 209 перехватами молодой нидерландец занимает 10-е место по количеству выигранных перехватов в лиге. Джереми Фримпонг - один из сильнейших спринтеров в Бундеслиге. Общее количество его спринтов в этом сезоне составляет 587 (2 место). Его максимальная скорость в настоящее время составляет 35,76 км/ч, что обеспечивает ему шестое место в статистике лиги.

Контракт 21-летнего игрока действует до 2025, однако уже сейчас выстраивается очередь из топ-клубов для приобретения молодого дарования.

Давид Раум, 23 года

Клуб: «Хоффенхайм»

Позиция: левый защитник

Трансферная стоимость: 12 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Давид Раум имеет большие шансы оказаться в заявке сборной Германии на чемпионат мира в Катаре. Ханси Флик все чаще приглашает молодого левого защитника на сборы национальной команды, дав ему дебютировать в бундестим. При этом Давид Раум все еще является новой фигурой для широкого общества.

Раум является продуктом школы «Гройтер Фюрта», за который выступал большую часть своей карьеры, преимущественно во второй Бундеслиге. Несмотря на частую игровую практику, ничем выдающимся защитник не отмечался. Так продолжалось до сезона 2020/21, когда Раум утвердился в качестве одного из лучшего игрока «Фюрта» с 14 голевыми действиями в прошлом сезоне. Именно благодаря ассистам немца с левого фланга команда смогла пробиться в высшую лигу.

Будучи свободным агентом, Раум с нового сезона выступает за «Хоффенхайм», имея соглашение с клубом до 2026 года. Лишь в течение первой половины сезона, Раум успел отметиться 2 голами и 5 голевыми передачами. Раум не часто бьет по воротам (лишь 18 ударов в 19 турах), но в то же время является одним из лидеров по передачам под удар, в среднем 3 передачи за матч. Давид также выступает одним из лучших игроков в Бундеслиги по количеству кроссов в штрафную площадь соперника, имея 159 подобных попыток прострела. Но главная суперспособность немца - это скорость и выносливость. Если Фримпонг занимает второе место с 587 спринтами, то лидерство удерживает Раум с 594 спринтами и 208 км пробега за 19 матчей (в среднем 11 км за игру).

Астер Вранкс, 19 лет

Клуб: «Вольфсбург»

Позиция: центральный полузащитник

Трансферная стоимость: 10 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Футболист, который в начале своей карьеры был опорным полузащитником, обладает ловкостью, умением и упорством полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Акселя Витселя, но в атакующем плане он приносит немного больше пользы. Если «Вольфсбург» сможет воспользоваться его начинающими качествами, как это успешно сделал клуб с Кевином Де Брюйне в 2014/15 году, то у клуба может появиться очень полезный полузащитник box-to-box. Имя молодого дарования - Астер Вранкс.

Несмотря на ужасный сезон «Вольфсбурга» в кампании 2021/22, Астер является одним из ярких пятен невероятно талантливого состава «волков». Вранкс является воспитанником бельгийского клуба «Мехелен», откуда перешел в немецкий чемпионат летом 2021 года за 8 млн евро. Агент игрока выбор в пользу «Вольфсбурга» объяснил желанием Вранкса находиться в одной команде, без постоянных аренд.

Ярче всего игру молодого полузащитника описывает его последняя игра за «Вольфсбург» против «Лейпцига». За 79 минут на поле он совершил 30 попыток перехвата мяча, половина из которых были успешными. За это время он преодолел 9 км, совершив в общей сложности 23 спринта. Все эти показатели ярче всего описывают игру 19-летнего парня, которого уже начинают сравнивать с Каземиро.

Имея прекрасные физические данные и крепкое телосложение, Вранкс действительно может вырасти в прекрасного футболиста, благо игровым временем наставник «волков» Флориан Кофельдт его не обделяет.

Йеспер Линдстрем, 21 год

Клуб: «Айнтрахт»

Позиция: атакующий полузащитник

Трансферная стоимость: 10 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Линдстрем так описывает свою игру: «В целом, мне нравится играть впереди, но я могу играть и на флангах. У меня сильный удар издали, и я люблю подключаться к игре в штрафной площади».

«Франкфурт» подписал контракт с Линдстремом летом 2021 года, но и клуб, и игрок не слишком удачно начали кампанию 2021/22. «Айнтрахт» сыграл вничью пять из своих первых шести матчей в Бундеслиге, прежде чем одержать первую победу - 2:1 над действующими чемпионами «Баварией». Линдстрем принял участие во всех восьми первых матчах в чемпионате, но только в двух из них он играл на своей любимой позиции 10-го номера. Затем он провел две игры на скамейке запасных, после чего эффектно вернулся в команду в роли центрального нападающего.

Линдстрем забил первый гол в Бундеслиге в 12-м туре. Но в последних матчах датчанин набрал фантастическую форму: четыре гола и три результативные передачи в шести последних матчах. Это помогло «Айнтрахту» одержать шесть побед из семи матчей в период с 11-го по 17-й тур, благодаря чему команда переместилась с 15-го места на шестое.

Линдстрем в среднем наносит в среднем 1.7 удара за 90 минут, также делает 1.42 передачи под удар. С точки зрения работоспособности Линдстрему все еще надо прибавлять, но уже становится ясно, чем создает шансы для себя и своих партнеров молодой датчанин - первую очередь, игровым интеллектом и умным перемещением между линиями.

Леандру Баррейру, 22 года

Клуб: «Майнц»

Позиция: центральный полузащитник

Трансферная стоимость: 11 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Люксембургский футбол не изобилует обилием молодых талантов, выступающих в топ-лигах Европы. 22-летний Леандру Баррейру родился в Люксембурге в семье ангольского происхождения. Баррейру является воспитанником местного футбольного клуба «Эрпельданж». Пять лет тому назад на молодого таланта обратил внимание «Майнц», забрав его в свою академию летом 2016 года.

Баррейру дебютировал в составе «Майнца» еще 3 года тому назад, в матче против «Байера», но лишь в сезоне 2020/21 закрепился в составе в качестве основного полузащитника. С приходом нового главного тренера Бо Свенсона люксембургский футболист лишь укрепил свои позиции в клубе. Свенсон предпочитает играть в 3-5-2, сохраняя плотность в центре поля, что не в последнюю очередь обеспечивает сам 22-летний игрок.

Баррейру активно принимает участие во всех стадиях матча, активно помогая защите и поддерживая атаки. В 15 сыгранных матчах за «Майнц» в рамках Бундеслиги, 22-летний игрок совершает в среднем 2.5 отбора, 1.3 перехвата, наносит в среднем чуть больше удара за 90 минут. Также Баррейру является мотором в центре поля, в среднем пробегая больше 11 км за матч.

Йонатан Буркардт, 21 год

Клуб: «Майнц»

Позиция: центральный нападающий

Трансферная стоимость: 17 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Если предыдущий герой «Майнца» является талантом поколения в Лихтенштейне, то Йонатана (Джонатана) Буркардта можно считать героем своего поколение в Германии. В последнее время немецкая школа футбола дала огромное количество игроков «художников», которые могут перемещаться по всей ширине поля, тогда как качественных центрфорвардов бундестим в последнее время крайне не хватает. Йонатана Буркардта, капитана состава Германии U-19, уже сравнивают с великим Миро Клозе.

Буркардт является воспитанником школы «Майнца», куда попал транзитом из «Дармштадта 98» в 2014 году. Молодой футболист дебютировал в составе «карнавальщиков» в сентябре 2020 года. В том сезоне Буркардт сыграл в 29 матчах, но смог отличиться лишь дважды. Сезон 2021/22 складывается поворотным в карьере 21-летнего форварда. С приходом Бо Свенсона Буркардт получил железное место в основе, составив дуэт с Каримом Онисиво. Несмотря на практически 10-летнюю разницу в возрасте между игроками, футболисты нашли общий язык на поле. Так, Онисиво больше выступает ассистентом для Буркардта, создавая для него голевые моменты.

Юный форвард сыграл 20 матчей в нынешнем сезоне Бундеслиге, отметившись семью забитыми мячами и трижды ассистировав на партнеров. Таким образом, Буркардт совершает голевое действие каждый второй матч. Форвард в среднем 2 раза пробивает по воротам за матч, но в то же время показывая низкие цифры по показателям ключевых передач и успешных дриблингов (1.1 за 90 минут).

Жоржиньо Рюттер, 19 лет



Клуб: «Хоффенхайм»

Позиция: левый вингер

Трансферная стоимость: 8 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Пожалуй, среди футбольных фанатов нет ни одного кто не наслышан об успехах академии французского «Ренна». Именно из «Ренна» в свое время «Боруссия Д» приобрела никому неизвестного Усмана Дембеле. Оттуда же в летнее трансферное окно в Мадрид направился Эдуард Камавинга. Среди известных воспитанников есть несколько футболистов, которым все еще предстоит заявить о себе. Одним из них является Жоржиньо Рюттер, 19-летний бриллиант академии «Ренна», выступающий в составе «Хоффенхайма».

Рюттер начал немецкую часть карьеры лишь год назад, перейдя в клуб под конец зимнего трансферного окна за символические 750 тысяч евро. Во второй части сезона Рюттер сыграл 9 матчей, успев отметиться одним голом. Однако нынешний сезон для Рюттера складывается замечательно. Все еще являясь игроком запаса и выходя преимущественно во втором тайме, Рюттер смог отметиться пятью голами и дважды ассистировал на партнеров. С точки зрения продвинутой статистики, Рюттер не показывает выдающихся цифр. Лишь 1.6 удара за матч при 0.6 ключевых передач при не слишком высоком проценте точных передач. Но сила Рюттера заключается в другом – в невероятной скорости, технике и дриблинге.

Йошко Гвардиол, 20 лет

Клуб: РБ Лейпциг

Позиция: центральный защитник

Трансферная стоимость: 25 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Самый дорогой игрок из нашего списка, но все еще не преодолевший 30 миллионный рубеж. Широкая аудитория имела возможность познакомиться с Гвардиолом во время Евро-2020, где молодой футболист защищал цвета сборной Хорватии. По позиции Гвардиол центральный защитник, но также комфортно себя чувствует в тройке защитников и слева на фланге. Учитывая схему «Лейпцига», Гвардиол большинство своих матчей провел на позиции левого защитника в тройке.

Гвардиол является воспитанником знаменитой школы загребского «Динамо», где получал футбольное образование с 2010 до 2021 года. Учитывая продажи лидеров защиты (Упамекано и Конате), «Лейпциг» был вынужден искать замену ушедшим игрокам. Несмотря на молодой возраст и новый чемпионат, Гвардиол без проблем адаптировался к немецкой Бундеслиге, являясь основным выбором в защите как для бывшего тренера Джесси Марша, так и для нового - Доминико Тедеско.

Йошко провел на поле 19 матчей, в общей сложности сыграв 1601 минуту. Гвардиол крайне неуступчивый защитник, с мощным телосложением и высокой скоростью. Хорват в среднем совершает 1.8 отбора, 1.4 перехвата и 1.8 выноса за 90 минут. Помимо своих прямых обязанностей, Йошко активно помогает в построениях атак. Нередко именно через хорвата «Лейпциг» предпочитает начинать атаки. Точность передач Гвардиола в этой кампании Бундеслиги составляет 84.3%. Кроме того, Йошко успел отметиться двумя забитыми мячами и ассистами, обгоняя по этим показателям Анхелиньо и Мукиеле.

Патрик Виммер, 20 лет

Клуб: «Арминия»

Позиция: правый вингер

Трансферная стоимость: 4 миллиона евро

Getty Images/Global Images Ukraine

«Арминия» из Билефельда является ничем не примечательным клубом в Бундеслиге, который наряду с «Аугсбургом» и «Штутгартом» ведет борьбу за выживание. Что в итоге станет с «Арминией» мы узнаем в конце мая, но что можно сказать с уверенностью, на Патрика Виммера точно найдется покупатель, который оставит его в Бундеслиге.

20-летнему правому вингеру, который летом 2021 года перешел в «Арминию» из «Аустрии» за 750 тысяч евро, не потребовалось много времени на адаптацию в новом клубе. В текущем сезоне игрок с номером 20 на спине забил три гола и занимает второе место в своем составе по этому показателю (после Окугавы). Полузащитник ростом 1,82 метра отдал четыре голевые передачи и на данный момент является лучшим ассистентом своей команды. В среднем Виммер наносит 2.1 удара, отдавая 1.3 передачи под удар, имея 1.6 по показателю успешных дриблингов за 90 минут. Виммер также активно помогает своим партнерам в обороне, имея показатели 1.7 по отборам и 1 по перехватам в среднем за 90 минут.

Без увеличений можно сказать, что выживание «Арминии» в этом сезоне зависит от вклада в атаку двоих футболистов: Окугавы (лучшего бомбардира - 7 голов) и Виммера (лучшего ассистента – 4 передачи). До сих пор портал Transfermarkt оценивает австрийца всего в 4 миллиона евро, но имея огромный потенциал, это лишь вопрос времени, когда стоимость Патрика составит восьмизначные цифры.

Азамат ИБРАГИМОВ