ФОТО. Сампдория представила Супрягу

«Сампдория» официально представила в качестве игрока команды Владислава Супрягу. Он был арендован у «Динамо» Киев 30 января.
Ранее уже сообщалось о том, что Супряга будет выступать в «Сампдории» под 7-м номером.
🇺🇦 Ласкаво просимо! 🇺🇦#FORZADORIA 🔵⚪️🔴⚫️⚪️🔵 pic.twitter.com/LYhEOSm3gE— U.C. Sampdoria (@sampdoria) February 2, 2022
Источник — ФК Сампдория
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