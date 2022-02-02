ФОТО. Сампдория представила Супрягу

Первое фото форварда в форме «Сампдории»

  • 02.02.2022 16:45
  • 2621 просмотр
  • 6 комментариев
ФОТО. Сампдория представила Супрягу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Супряга

«Сампдория» официально представила в качестве игрока команды Владислава Супрягу. Он был арендован у «Динамо» Киев 30 января.

Ранее уже сообщалось о том, что Супряга будет выступать в «Сампдории» под 7-м номером.

Источник — ФК Сампдория

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    AK.228, 02.02.2022 17:10
    +1
    Надпись на футболке возможно будет пояснять место Владислава в клубе
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    online
    Istm, 02.02.2022 17:38
    0
    ну що, дають ще один шанс.
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    online
    AK.228, 02.02.2022 17:09
    0
    он толстоват стал
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    online
    zhevasil, 02.02.2022 17:07
    0
    Его и не узнать)
    Если не знать что это он, можно не узнать сразу.
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    axylinam, 02.02.2022 16:58
    0
    Греция, Турция, Бельгия- с этого нужно начинать за рубежом, а Супрягу сразу бросили под бронепоезд
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    Дмитрий Рыженко, 02.02.2022 16:50
    0
    Не хило он как то раскабанел. Или мне так кажется?
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