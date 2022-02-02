У Лунина заберут матчи Кубка Испании? Анчелотти еще не решил

Куртуа может выйти на матч Кубка Испании

  • 02.02.2022 17:17
  • 880 просмотров
  • 1 комментарий
У Лунина заберут матчи Кубка Испании? Анчелотти еще не решил
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Реала» Карло Анчелотти не подтвердил, что украинский вратарь Андрей Лунин в четверг выйдет на матч четвертьфинала Кубка Испании против «Атлетика».

Ранее Лунин сыграл в двух встречах текущего розыгрыша Кубка, но теперь не исключен выход Тибо Куртуа.

«Я еще не решил по поводу вратаря. Лунин ведь может выходить в матчах чемпионата Испании. Посмотрим завтра, кто сыграет», - сказал Анчелотти.

При этом ранее тренер не доверял Лунину матчи Ла Лиги или Лиги чемпионов.

Матч состоится 3 февраля, начало в 22:30.

Источник — Marca

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Артем Дима футболист, 02.02.2022 17:40
    0
    Логично. Это уже матч не 1/64 и не с командой 4 дивизиона. Смысл выставлять игрока который напороть может, так как без практики 2 года.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности