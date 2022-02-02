У Лунина заберут матчи Кубка Испании? Анчелотти еще не решил

Наставник «Реала» Карло Анчелотти не подтвердил, что украинский вратарь Андрей Лунин в четверг выйдет на матч четвертьфинала Кубка Испании против «Атлетика».

Ранее Лунин сыграл в двух встречах текущего розыгрыша Кубка, но теперь не исключен выход Тибо Куртуа.

«Я еще не решил по поводу вратаря. Лунин ведь может выходить в матчах чемпионата Испании. Посмотрим завтра, кто сыграет», - сказал Анчелотти.

При этом ранее тренер не доверял Лунину матчи Ла Лиги или Лиги чемпионов.

Матч состоится 3 февраля, начало в 22:30.