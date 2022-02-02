Источник: Олимпик распустил команду

Руководство «Олимпика» объявило на командном собрании, что средств нет и по этой причине вынуждено распустить команду.
Игрокам предоставляется статус свободных агентов, с сегодняшнего дня они могут трудоустраиваться в других клубах.
Донецкая команда – единственная из Первой лиги, которая до сей поры не приступала к подготовке.
Если информация получит официальное подтверждение, в первой лиге останется 15 участников. В оставшихся матчах сезона «Олимпику» будут засчитаны технические поражения (0:3).
Напомним, «Олимпик» провалил концовку осени, проиграв шесть из последних семи матчей в 2021 году. Зимовать команда Сергея Литовченко ушла на 11-м месте в таблице Первой лиги.
Источник — Footboom
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все же понимают - это это последствия отстранения Гельзина, который хоть и в грубой форме , но абсолютно правильно высказался о том беспределе, который творят шахтер и его ручные судейки в нашем чемпионате
То Донецк никто не представит уже
все же понимают - это это последствия отстранения Гельзина, который хоть и в грубой форме , но абсолютно правильно высказался о том беспределе, который творят шахтер и его ручные судейки в нашем чемпионате
Вот будет усиление, не хуже аматора на просмотре
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