Источник: Олимпик распустил команду

Похоже, в Первой лиге осталось 15 команд

  • 02.02.2022 12:40
  • 1475 просмотров
  • 7 комментариев
Источник: Олимпик распустил команду
© ФК Олимпик Донецк

Руководство «Олимпика» объявило на командном собрании, что средств нет и по этой причине вынуждено распустить команду.

Игрокам предоставляется статус свободных агентов, с сегодняшнего дня они могут трудоустраиваться в других клубах. 

Донецкая команда – единственная из Первой лиги, которая до сей поры не приступала к подготовке.

Если информация получит официальное подтверждение, в первой лиге останется 15 участников. В оставшихся матчах сезона «Олимпику» будут засчитаны технические поражения (0:3).

Напомним, «Олимпик» провалил концовку осени, проиграв шесть из последних семи матчей в 2021 году. Зимовать команда Сергея Литовченко ушла на 11-м месте в таблице Первой лиги.

Источник — Footboom

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Fitness2643, 02.02.2022 13:04
    +1
    ___FunnyCat, 02.02.2022 12:58
    вот так вот шахтер уничтожил такой же клуб переселенец из Донецка
    все же понимают - это это последствия отстранения Гельзина, который хоть и в грубой форме , но абсолютно правильно высказался о том беспределе, который творят шахтер и его ручные судейки в нашем чемпионате
    Учитывая что Шахтер Мариуполь
    То Донецк никто не представит уже
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    online
    DK92, 02.02.2022 13:03
    0
    Тут на свое Динамо и то три колеки ходит . А они думали что донецкие вызовут интерес?
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    online
    ĴØЌÉŔ, 02.02.2022 13:01
    -1
    Все к этому и шло. Гельзин наигрался а больше никто не захотел финансировать это. Нужно было сразу выбирать город без футбола может там что то да получилось бы!
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    online
    LFC, 02.02.2022 13:00
    -1
    Жаль - клуб был добротный но в нашем футболе рулит рыжое кодло и правду оно не любит - вот так скажеш что-то против мариупольского кротовского бомжатника и все на следующий год клуб на ноль множат.
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    online
    ___FunnyCat, 02.02.2022 12:58
    -1
    вот так вот шахтер уничтожил такой же клуб переселенец из Донецка
    все же понимают - это это последствия отстранения Гельзина, который хоть и в грубой форме , но абсолютно правильно высказался о том беспределе, который творят шахтер и его ручные судейки в нашем чемпионате
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    Kovalchuk, 02.02.2022 12:56
    -3
    Ещё один олигарх наигрался
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    ABTO6yC1925, 02.02.2022 12:51
    -3
    1925 налетай
    Вот будет усиление, не хуже аматора на просмотре
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