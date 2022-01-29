Драма для Украины в футзале, Влахович в Ювентусе, загадочная смерть Вирчиса

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 28 января.
1A. Украина – в плей-офф Евро! Сербия совершила камбэк в игре с Нидерландами
По ходу матча сербы проигрывали с разницей в два мяча, но сумели победить
1B. Проиграли, но вышли из группы. Украина в равной игре уступила Португалии
Победа Сербии в параллельном матче позволила нам занять второе место в квартете
2A. Стал известен соперник Украины в 1/4 финала Евро-2022 по футзалу
Сине-желтые в четвертьфинале сыграют против команды Казахстана
2B. Италия сенсационно вылетела из Евро-2022 по футзалу. Кто вышел в плей-офф?
Казахстан и Финляндия пробились в 1/4 финала чемпионата Европы
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир Серии A перешел в Ювентус за 70 млн евро
Экс-форвард «Фиорентины» Душан Влахович подписал в Турине контракт
3B. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал сенегальца Траоре
Бубакар Траоре перебрался в Харьков
4A. Источник: Известный украинский боксер Вирчис покончил жизнь самоубийством
В последнее время бывший спортсмен находился в депрессии
4B. Стали известны детали смерти известного боксера Владимира Вирчиса
Бывшего боксера нашли повешенным
4C. Вирчис за три недели до смерти просил о помощи и хотел начать жизнь с нуля
Известный в прошлом украинский боксер переживал тяжелые времена
4D. Алина ШАТЕРНИКОВА: «Вирчис не мог поверить, что его предал близкий человек»
Известная экс-боксерка – о смерти украинского спортсмена
5A. Сборная Польши определилась с тренером. Это не Шевченко
Контракт подпишет Адам Навалка
5B. Источник: Дженоа отказывается идти на уступки по контракту Шевченко
Украинский специалист не сможет возглавить сборную Польши
6A. Шахтер и Мариуполь в контрольном матче голов не забили
Горняки имели большое игровое преимущество, но не сумели его реализовать
6B. Днепр-1 выиграл в первом матче на сборе
Команда открыла сбор победой
7A. Источник: Супряга перейдет в Сампдорию на правах аренды
Арендное соглашение будет действовать до лета 2023 года
7B. Базель договорился о переходе Супряги
Трансфер может состояться в ближайшее время
8A. ЧЕ-2022 по биатлону. Журавок заняла 7 место в спринте
К экватору чемпионата Европы сборная Украины подошла, не завоевав ни одной медали
8B. ЧЕ-2022 по биатлону. Украинцы не попали в топ-40 в мужском спринте
Чемпионом Европы стал норвежец Эрленн Бьонтегор
9A. Australian Open. Надаль вышел в финал
В полуфинале испанец победил итальянца Маттео Берреттини
9B. Полуфинал с привкусом скандала. Надаль узнал соперника в финале Aus Open
Даниил Медведев уверенно переиграл Стефаноса Циципаса, но вел себя неподобающе
10. Анатолий ТРУБИН: «Приятно быть лидером УПЛ, но вся борьба – впереди»
Голкипер «Шахтера» ответил на вопросы корреспондента Sport.ua
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.