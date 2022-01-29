Драма для Украины в футзале, Влахович в Ювентусе, загадочная смерть Вирчиса

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 28 января.

1A. Украина – в плей-офф Евро! Сербия совершила камбэк в игре с Нидерландами

По ходу матча сербы проигрывали с разницей в два мяча, но сумели победить

1B. Проиграли, но вышли из группы. Украина в равной игре уступила Португалии

Победа Сербии в параллельном матче позволила нам занять второе место в квартете

2A. Стал известен соперник Украины в 1/4 финала Евро-2022 по футзалу

Сине-желтые в четвертьфинале сыграют против команды Казахстана

2B. Италия сенсационно вылетела из Евро-2022 по футзалу. Кто вышел в плей-офф?

Казахстан и Финляндия пробились в 1/4 финала чемпионата Европы

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир Серии A перешел в Ювентус за 70 млн евро

Экс-форвард «Фиорентины» Душан Влахович подписал в Турине контракт

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал сенегальца Траоре

Бубакар Траоре перебрался в Харьков

4A. Источник: Известный украинский боксер Вирчис покончил жизнь самоубийством

В последнее время бывший спортсмен находился в депрессии

4B. Стали известны детали смерти известного боксера Владимира Вирчиса

Бывшего боксера нашли повешенным

4C. Вирчис за три недели до смерти просил о помощи и хотел начать жизнь с нуля

Известный в прошлом украинский боксер переживал тяжелые времена

4D. Алина ШАТЕРНИКОВА: «Вирчис не мог поверить, что его предал близкий человек»

Известная экс-боксерка – о смерти украинского спортсмена

5A. Сборная Польши определилась с тренером. Это не Шевченко

Контракт подпишет Адам Навалка

5B. Источник: Дженоа отказывается идти на уступки по контракту Шевченко

Украинский специалист не сможет возглавить сборную Польши

6A. Шахтер и Мариуполь в контрольном матче голов не забили

Горняки имели большое игровое преимущество, но не сумели его реализовать

6B. Днепр-1 выиграл в первом матче на сборе

Команда открыла сбор победой

7A. Источник: Супряга перейдет в Сампдорию на правах аренды

Арендное соглашение будет действовать до лета 2023 года

7B. Базель договорился о переходе Супряги

Трансфер может состояться в ближайшее время

8A. ЧЕ-2022 по биатлону. Журавок заняла 7 место в спринте

К экватору чемпионата Европы сборная Украины подошла, не завоевав ни одной медали

8B. ЧЕ-2022 по биатлону. Украинцы не попали в топ-40 в мужском спринте

Чемпионом Европы стал норвежец Эрленн Бьонтегор

9A. Australian Open. Надаль вышел в финал

В полуфинале испанец победил итальянца Маттео Берреттини

9B. Полуфинал с привкусом скандала. Надаль узнал соперника в финале Aus Open

Даниил Медведев уверенно переиграл Стефаноса Циципаса, но вел себя неподобающе

10. Анатолий ТРУБИН: «Приятно быть лидером УПЛ, но вся борьба – впереди»

Голкипер «Шахтера» ответил на вопросы корреспондента Sport.ua