Драма для Украины в футзале, Влахович в Ювентусе, загадочная смерть Вирчиса

Главные новости за 28 января на Sport.ua

  • 29.01.2022 07:45
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Драма для Украины в футзале, Влахович в Ювентусе, загадочная смерть Вирчиса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 28 января.

1A. Украина – в плей-офф Евро! Сербия совершила камбэк в игре с Нидерландами
По ходу матча сербы проигрывали с разницей в два мяча, но сумели победить

1B. Проиграли, но вышли из группы. Украина в равной игре уступила Португалии
Победа Сербии в параллельном матче позволила нам занять второе место в квартете

2A. Стал известен соперник Украины в 1/4 финала Евро-2022 по футзалу
Сине-желтые в четвертьфинале сыграют против команды Казахстана

2B. Италия сенсационно вылетела из Евро-2022 по футзалу. Кто вышел в плей-офф?
Казахстан и Финляндия пробились в 1/4 финала чемпионата Европы

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир Серии A перешел в Ювентус за 70 млн евро
Экс-форвард «Фиорентины» Душан Влахович подписал в Турине контракт

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал сенегальца Траоре
Бубакар Траоре перебрался в Харьков

4A. Источник: Известный украинский боксер Вирчис покончил жизнь самоубийством
В последнее время бывший спортсмен находился в депрессии

4B. Стали известны детали смерти известного боксера Владимира Вирчиса
Бывшего боксера нашли повешенным

4C. Вирчис за три недели до смерти просил о помощи и хотел начать жизнь с нуля
Известный в прошлом украинский боксер переживал тяжелые времена

4D. Алина ШАТЕРНИКОВА: «Вирчис не мог поверить, что его предал близкий человек»
Известная экс-боксерка – о смерти украинского спортсмена

5A. Сборная Польши определилась с тренером. Это не Шевченко
Контракт подпишет Адам Навалка

5B. Источник: Дженоа отказывается идти на уступки по контракту Шевченко
Украинский специалист не сможет возглавить сборную Польши

6A. Шахтер и Мариуполь в контрольном матче голов не забили
Горняки имели большое игровое преимущество, но не сумели его реализовать

6B. Днепр-1 выиграл в первом матче на сборе
Команда открыла сбор победой

7A. Источник: Супряга перейдет в Сампдорию на правах аренды
Арендное соглашение будет действовать до лета 2023 года

7B. Базель договорился о переходе Супряги
Трансфер может состояться в ближайшее время

8A. ЧЕ-2022 по биатлону. Журавок заняла 7 место в спринте
К экватору чемпионата Европы сборная Украины подошла, не завоевав ни одной медали

8B. ЧЕ-2022 по биатлону. Украинцы не попали в топ-40 в мужском спринте
Чемпионом Европы стал норвежец Эрленн Бьонтегор

9A. Australian Open. Надаль вышел в финал
В полуфинале испанец победил итальянца Маттео Берреттини

9B. Полуфинал с привкусом скандала. Надаль узнал соперника в финале Aus Open
Даниил Медведев уверенно переиграл Стефаноса Циципаса, но вел себя неподобающе

10. Анатолий ТРУБИН: «Приятно быть лидером УПЛ, но вся борьба – впереди»
Голкипер «Шахтера» ответил на вопросы корреспондента Sport.ua

Источник — Sport.ua

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