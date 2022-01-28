Australian Open. Надаль вышел в финал

В полуфинале испанец победил итальянца Маттео Берреттини

  • 28.01.2022 09:15
  • 1526 просмотров
  • 4 комментария
Australian Open. Надаль вышел в финал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал первого в сезоне турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В полуфинальном поединке 35-летний Надаль в четырех сетах победил итальянца Маттео Берреттини.

Australian Open. Полуфинал
Рафаэль Надаль (Испания) – Маттео Берреттини – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3

В финале Рафаэль сразится против Стефаноса Циципаса из Греции (№4 ATP) или Даниила Медведева из России (№2 ATP).

Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Мосій Шило
    online
    Мосій Шило, 28.01.2022 09:25
    +5
    Таких майстрів,як Беретіні 5-6 років тому,РАФА обігрував гумовим галошом. Вік бере своє,але у турі йому рівних майже немає. Коли у Рафи йде,,прийом,, шансів у цієї пацанви майже немає ,,РАФА,браво! Чекаємо 21 ВШ.
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    сергей богданов
    сергей богданов, 28.01.2022 09:46
    +1
    Spectra, 28.01.2022 09:17
    Все было сделано в сетке, чтобы Рафа дошел до финала, так что пора уже все же взять самый не везучий шлем у карьере
    Да сетка просто сладкая булочка, но и Рафа супер хорошо выполнил работу
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    axylinam
    axylinam, 28.01.2022 09:21
    +1
    Молодец Надаль
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    Spectra
    Spectra, 28.01.2022 09:17 (изменен)
    +1
    Все было сделано в сетке, чтобы Рафа дошел до финала, так что пора уже все же взять самый не везучий шлем у карьере
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