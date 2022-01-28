Australian Open. Надаль вышел в финал

Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал первого в сезоне турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В полуфинальном поединке 35-летний Надаль в четырех сетах победил итальянца Маттео Берреттини.
Australian Open. Полуфинал
Рафаэль Надаль (Испания) – Маттео Берреттини – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3
В финале Рафаэль сразится против Стефаноса Циципаса из Греции (№4 ATP) или Даниила Медведева из России (№2 ATP).
Источник — Sport.ua
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