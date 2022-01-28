Сборная Польши определилась с тренером. Это не Шевченко

По информации польских СМИ, сборную Польши возглавит Адам Навалка, с которым в пятницу в срочном порядке согласовали контракт.

Наставник, который уже работал с национальной сборной, получит договор до конца нынешнего года с бонусом и опцией продления, если команда выйдет на ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что Навалке предлагали только контракт на матчи плей-офф отбора ЧМ-2022, и когда тренер отказался, то перешли к варианту с Андреем Шевченко.

Однако украинский специалист не сумел расторгнуть контракт с «Дженоа», чтобы приступить к работе с национальной командой Польши.

В итоге поляки вернулись к варианту с Навалкой, но гарантировали ему контракт минимум до конца года.

24 марта Польша сыграет против России полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022.