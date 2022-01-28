Сборная Польши определилась с тренером. Это не Шевченко

Контракт подпишет Адам Навалка

  • 28.01.2022 17:05
  • 5471 просмотр
  • 8 комментариев
Сборная Польши определилась с тренером. Это не Шевченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации польских СМИ, сборную Польши возглавит Адам Навалка, с которым в пятницу в срочном порядке согласовали контракт.

Наставник, который уже работал с национальной сборной, получит договор до конца нынешнего года с бонусом и опцией продления, если команда выйдет на ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что Навалке предлагали только контракт на матчи плей-офф отбора ЧМ-2022, и когда тренер отказался, то перешли к варианту с Андреем Шевченко.

Однако украинский специалист не сумел расторгнуть контракт с «Дженоа», чтобы приступить к работе с национальной командой Польши.

В итоге поляки вернулись к варианту с Навалкой, но гарантировали ему контракт минимум до конца года.

24 марта Польша сыграет против России полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Источник — Sport.pl

(29 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    norma_zap
    norma_zap, 28.01.2022 17:10
    +12
    Адекватное назначение
    Ссылка
    Ihor Liapun
    online
    Ihor Liapun, 28.01.2022 17:23
    +3
    Рад за Польшу. Без кума павелки ээээээ-тренеру сложно занять должность.
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 28.01.2022 17:26
    +2
    Полякам надо было пригласить Черчесова!!!
    Ссылка
    worker
    online
    worker, 28.01.2022 18:18
    0
    alefteev77, 28.01.2022 17:54
    В поляків з'явились шанси пройти Росію. Будемо за них вболівати. Маріушу бажаємо забити мінімум 2-3 гола в плей-офф до ЧС-2022.
    Акинфеев, нам бы Шотландию обыграть.)
    Ссылка
    worker
    online
    worker, 28.01.2022 18:16
    0
    Слава Богу!
    Андрей Николаевич избежал позора зрады...
    Ссылка
    LEOLEO
    LEOLEO, 28.01.2022 18:15
    0
    Жаль, но правильно !
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 28.01.2022 18:08
    0
    zzg77, 28.01.2022 17:26
    Полякам надо было пригласить Черчесова!!!
    Мясника не нужно приглашать.
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 28.01.2022 17:54
    0
    В поляків з'явились шанси пройти Росію. Будемо за них вболівати. Маріушу бажаємо забити мінімум 2-3 гола в плей-офф до ЧС-2022.
    Ссылка
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