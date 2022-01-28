Сборная Польши определилась с тренером. Это не Шевченко

По информации польских СМИ, сборную Польши возглавит Адам Навалка, с которым в пятницу в срочном порядке согласовали контракт.
Наставник, который уже работал с национальной сборной, получит договор до конца нынешнего года с бонусом и опцией продления, если команда выйдет на ЧМ-2022.
Ранее сообщалось, что Навалке предлагали только контракт на матчи плей-офф отбора ЧМ-2022, и когда тренер отказался, то перешли к варианту с Андреем Шевченко.
Однако украинский специалист не сумел расторгнуть контракт с «Дженоа», чтобы приступить к работе с национальной командой Польши.
В итоге поляки вернулись к варианту с Навалкой, но гарантировали ему контракт минимум до конца года.
24 марта Польша сыграет против России полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022.
Источник — Sport.pl
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