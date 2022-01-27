Польша, отмена? Шевченко не договорился с Дженоа и не возглавит сборную

Игорь Цыганык сообщает, что вариант со сборной Польши отпадает

  • 27.01.2022 18:45
  • 4381 просмотр
  • 18 комментариев
Польша, отмена? Шевченко не договорился с Дженоа и не возглавит сборную
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Игоря Цыганыка, который имеет контакт с Андреем Шевченко, украинский тренер не возглавит сборную Польши.

Сообщается, что Шевченко не договорился с «Дженоа» о разрыве контракта, что позволило бы наставнику подписать договор с Польшей.

Ранее была информация о том, что Шевченко был готов пойти на уступки в размере компенсации, чтобы разорвать соглашение с Грифонами.

Видимо, не получилось, а времени уже не остается. Польский футбольный союз обещает назвать фамилию тренера сборной 31 января.

Шевченко отстранен от работы с командой, но контракт с итальянским клубом действует до середины 2024 года.
 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Fanat230784
    Fanat230784, 27.01.2022 18:55 (изменен)
    +11
    Тобто, Шевченко нічого не буде робити, ні за що не відповідатиме до середини 2024 року, а зарплату отримуватиме?
    Такого лафи навіть в верховній раді нема...
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    Kapitan Vrungel, 27.01.2022 18:54
    +7
    Повезло полякам, если это правда - появляются хорошие шансы вздрючить лаптеногих рассеянцев...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 27.01.2022 18:58
    +5
    Дедлайн до 31 января.
    А Шеве так же все вернулось - он такую же вилку Реброва сделал
    Ссылка
    isabellaahha776
    online
    isabellaahha776, 27.01.2022 20:02
    0
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    Ссылка
    Андрей-
    online
    Андрей-, 27.01.2022 20:00
    0
    Дело не в дженоа, а в Шевченко который хочет срубить бабла
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 27.01.2022 19:42
    0
    Поляки, мабуть, ще не зрозуміли, наскільки їм пощастило.
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    Ihor Liapun
    online
    Ihor Liapun, 27.01.2022 19:26
    0
    Полякам респект. Пусть этот недотренер сначала потренируется на кошках (3-я лига Италии или 2-я лига Украины)
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    trejd
    trejd, 27.01.2022 19:10
    0
    Жаль. А я настроился уже на матч Польша_Россия,консультант Филимонов,хотя теперь вообще на него плевать.
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    Fanat230784
    Fanat230784, 27.01.2022 19:03
    0
    Serhii P., 27.01.2022 18:57
    Це ще не пощастило. От Моуріньо косить направо-наліво. Потренував 1-1,5 роки, забрав компенсацію за 4, пішов далі. Якщо б всі поступали як Дженоа, то навряд чи він змінював команди к шкарпетки - чекав б до завершення попереднього контракту.
    Так то рік-півтора, купа нервів і відповідальності. Плюс яка не яка репутація. А з Шевченком історія така, що можна пузо гріти ще два роки. Бо через контракт з Дженоа не може ніде на роботу піти. Як на біржі праці)
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    Муґунот Уух
    Муґунот Уух, 27.01.2022 18:58
    0
    охрана, отмєна
    Ссылка
    Serhii P.
    Serhii P., 27.01.2022 18:57 (изменен)
    0
    Fanat230784, 27.01.2022 18:55
    Тобто, Шевченко нічого не буде робити, ні за що не відповідатиме до середини 2024 року, а зарплату отримуватиме?
    Такого лафи навіть в верховній раді нема...
    Це ще не пощастило. От Моуріньо косить направо-наліво. Потренував 1-1,5 роки, забрав компенсацію за 4, пішов далі. Якщо б всі поступали як Дженоа, то навряд чи він змінював команди к шкарпетки - чекав б до завершення попереднього контракту.
    Ссылка
    Serhii P.
    Serhii P., 27.01.2022 18:55
    0
    Хотів накосити бабла від Дженоа, і від Польщі, а нема хап-хап
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 27.01.2022 19:35
    -1
    для Дженоа хороший контракт:
    типа куплен тренер как товар в кредит,
    товар не подошел,
    решили выбросить после гарантийного срока годности.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 27.01.2022 19:34
    -1
    Не велика потеря, причем обоюдно для всех сторон, если интерес вообще имел место быть
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 27.01.2022 18:56
    -1
    Просто там безработный Раньери нарисовался...
    Ссылка
    worker
    worker, 27.01.2022 19:15
    -3
    Хай живе Циганик.
    Ссылка
    LFC
    LFC, 27.01.2022 18:57
    -3
    euro2012_za_2012euro, 27.01.2022 18:55
    ЦЫГАНик ещё тот Источник .
    Но данном случае хотелось, чтобы он оказался Неправ.
    Так чисто поржать с полЯков.
    Так ЦСКА София это в Москве а вадик трикоз?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 27.01.2022 18:55
    -7
    ЦЫГАНик ещё тот Источник .
    Но данном случае хотелось, чтобы он оказался Неправ.
    Так чисто поржать с полЯков.
    Ссылка
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