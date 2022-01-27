Польша, отмена? Шевченко не договорился с Дженоа и не возглавит сборную

По информации журналиста Игоря Цыганыка, который имеет контакт с Андреем Шевченко, украинский тренер не возглавит сборную Польши.
Сообщается, что Шевченко не договорился с «Дженоа» о разрыве контракта, что позволило бы наставнику подписать договор с Польшей.
Ранее была информация о том, что Шевченко был готов пойти на уступки в размере компенсации, чтобы разорвать соглашение с Грифонами.
Видимо, не получилось, а времени уже не остается. Польский футбольный союз обещает назвать фамилию тренера сборной 31 января.
Шевченко отстранен от работы с командой, но контракт с итальянским клубом действует до середины 2024 года.
Андрій Шевченко не тренуватиме збірну Польщі! Контракт з Дженоа не вдалося розірвати! Тепер поляки вибирають між своїми!— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) January 27, 2022
Источник — Sport.ua
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Такого лафи навіть в верховній раді нема...
А Шеве так же все вернулось - он такую же вилку Реброва сделал
Такого лафи навіть в верховній раді нема...
типа куплен тренер как товар в кредит,
товар не подошел,
решили выбросить после гарантийного срока годности.
Но данном случае хотелось, чтобы он оказался Неправ.
Так чисто поржать с полЯков.
Но данном случае хотелось, чтобы он оказался Неправ.
Так чисто поржать с полЯков.
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