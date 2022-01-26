Источник: Шевченко продолжает переговоры с Дженоа и Польшей

Нужно договориться с Грифонами о компенсации и подписать контракт с Польшей

  • 26.01.2022 22:52
  • 891 просмотр
  • 2 комментария
Источник: Шевченко продолжает переговоры с Дженоа и Польшей
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации польских СМИ, Андрей Шевченко сейчас занят переговорами с клубом «Дженоа», с которым украинец имеет контракт до 2024 года.

Шевченко, который покинул Грифонов, но остался на контракте, рассчитывает, что в ближайшие дни договорится с итальянским клубом о разрыве договора с меньшей компенсацией, чтобы наставник сразу мог взяться к работе со сборной Польши.

Предварительно Шевченко и Польский футбольный союз уже обо всем договорились, и тренер даже готов уступить по деньгам, если все сложится с «Дженоа».

Польские СМИ настаивают на том, что Шевченко фаворит, а резервным вариантом называют Адама Навалку.

В Польше пообещали назвать тренера сборной 31 января.

Источник — Sport.pl

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    HaloGen
    HaloGen, 26.01.2022 23:12
    +2
    поляки, не тупите, назначайте Адама Навалку
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    rugby1970
    rugby1970, 26.01.2022 23:32
    0
    Ээээ???
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