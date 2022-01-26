Источник: Шевченко продолжает переговоры с Дженоа и Польшей

По информации польских СМИ, Андрей Шевченко сейчас занят переговорами с клубом «Дженоа», с которым украинец имеет контракт до 2024 года.
Шевченко, который покинул Грифонов, но остался на контракте, рассчитывает, что в ближайшие дни договорится с итальянским клубом о разрыве договора с меньшей компенсацией, чтобы наставник сразу мог взяться к работе со сборной Польши.
Предварительно Шевченко и Польский футбольный союз уже обо всем договорились, и тренер даже готов уступить по деньгам, если все сложится с «Дженоа».
Польские СМИ настаивают на том, что Шевченко фаворит, а резервным вариантом называют Адама Навалку.
В Польше пообещали назвать тренера сборной 31 января.
Источник — Sport.pl
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.