Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Шевченко в сборной Польши

Украинский тренер Андрей Шевченко в ближайшее время может возглавить сборную Польши.
Как сообщает источник, в тренерский штаб украинца могут войти Ежи Дудек и Лукаш Пищек.
Пищек подтвердил информацию о переговорах с Польским футбольным союзом.
«Если я войду в штаб, то все будут знать, в какой роли. А если нет, то тема закрыта», - сказал Пищек.
Отметим, что Пищек пока не завершил карьеру игрока. Защитник выступает у себя на родине за «Гочалковице-Здруй».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Мені не хочетьсЯ вірити , що поляки такі тупі....
Ні, це сон......
Мені не хочетьсЯ вірити , що поляки такі тупі....
Ні, це сон......
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.