Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Шевченко в сборной Польши

Украинец вскоре может возглавить национальную команду

  • 24.01.2022 07:57
  • 2581 просмотр
  • 3 комментария
Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Шевченко в сборной Польши
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Украинский тренер Андрей Шевченко в ближайшее время может возглавить сборную Польши.

Как сообщает источник, в тренерский штаб украинца могут войти Ежи Дудек и Лукаш Пищек.

Пищек подтвердил информацию о переговорах с Польским футбольным союзом.

«Если я войду в штаб, то все будут знать, в какой роли. А если нет, то тема закрыта», - сказал Пищек.

Отметим, что Пищек пока не завершил карьеру игрока. Защитник выступает у себя на родине за «Гочалковице-Здруй».

Ранее стала известна зарплата Шевченко в сборной Польши.

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(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Олег Прок
    online
    Олег Прок, 24.01.2022 08:01
    +3
    Шева будет драть кацапов!!!
    Ссылка
    didin87
    online
    didin87, 24.01.2022 08:30
    0
    vittroy, 24.01.2022 08:01
    Я просто буду ошелешений, якщо це все буде не правдою....і
    Мені не хочетьсЯ вірити , що поляки такі тупі....
    Ні, це сон......
    а може то не поляки такi тупi
    Ссылка
    vittroy
    vittroy, 24.01.2022 08:01
    -5
    Я просто буду ошелешений, якщо це все буде не правдою....і
    Мені не хочетьсЯ вірити , що поляки такі тупі....
    Ні, це сон......
    Ссылка
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