Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Шевченко в сборной Польши

Украинский тренер Андрей Шевченко в ближайшее время может возглавить сборную Польши.

Как сообщает источник, в тренерский штаб украинца могут войти Ежи Дудек и Лукаш Пищек.

Пищек подтвердил информацию о переговорах с Польским футбольным союзом.

«Если я войду в штаб, то все будут знать, в какой роли. А если нет, то тема закрыта», - сказал Пищек.

Отметим, что Пищек пока не завершил карьеру игрока. Защитник выступает у себя на родине за «Гочалковице-Здруй».

Ранее стала известна зарплата Шевченко в сборной Польши.