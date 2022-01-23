Источник: Шевченко согласился возглавить сборную Польши. Известна зарплата

Украинский тренер будет получать оклад в размере 2,5 млн евро в год

  • 23.01.2022 18:45
  • 9360 просмотров
  • 32 комментария
Источник: Шевченко согласился возглавить сборную Польши. Известна зарплата
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Украинский специалист Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши. Польский футбольный союз и 45-летний тренер согласовали все условия контракта, информирует vZbirna.

Шевченко будет получать зарплату в размере 2,5 млн евро в год. Часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, остальное – спонсоры.

Андрею осталось согласовать нюансы контракта с итальянским клубом «Дженоа», с которым у него не был расторгнут трудовой договор.

Напомним, на пост главного тренера польской сборной также претендовал местный специалист Адам Навалка.

В марте состоится плей-офф ЧМ-2022 за выход в финальный раунд. В полуфинале плей-офф Польша сыграет 24 марта на выезде против России, а победитель пары затем встретится со Швецией или Чехией.

Источник — vZbirna

(50 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    valdemar84
    online
    valdemar84, 23.01.2022 19:01 (изменен)
    +7
    А Польща то з москалями грає. Самі з ними грати не можемо то хоч є надія що наш Шева їх прибє
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 23.01.2022 19:01
    +5
    Я уже хочу товарищеский матч Украина-Польша)
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    Энди Мир
    Энди Мир, 23.01.2022 19:47
    +3
    OKs100, 23.01.2022 18:51
    Будет уничтожать сборную Украины во главе сборной Польши.
    Сразу после вас козлостанцев.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 23.01.2022 19:29
    +2
    Если возглавит то в любом случае удачи Андрею. Она ему понадобится в плей офф
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    ash
    online
    ash, 23.01.2022 19:17
    +2
    Мне вот интересно, как можно подготовить сборную за 2 месяца, встретившись с игроками только перед стыковыми матчами?
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    ManCity
    online
    ManCity, 23.01.2022 19:44
    +1
    Шевченко по граблях. Бо якщо поляки програють мокшанам, то він звідти вилетить ще з більшим шумом, ніж з Дженоа. Він має це розуміти. Тому ймовірність цього призначення 0,001%
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    Frank Piter
    Frank Piter, 23.01.2022 19:07
    +1
    Нафига полякам нужен этот физрук??
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    valdemar84
    online
    valdemar84, 23.01.2022 19:06
    +1
    OKs100, 23.01.2022 19:05
    Это только если Газпром разрешит их свести. Никакого жребия не существует.
    Їх вже звели
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    limb0101
    limb0101, 23.01.2022 18:58
    +1
    Маловато будет.
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 23.01.2022 18:51
    +1
    Это явно намного престижнее чем дженоа тем более с тем бардаком. До и у дженоа теперь супер тренер. Конечно Шевченко молодец. Большинство бы не рискнуло. Польша очень рисковый вариант
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    Kapitoshka
    Kapitoshka, 23.01.2022 20:07
    0
    Як би там не було а судити чи співати діферамби варто після фінального свистка!
    Одне знаю напевно , якщо Шева прийде до керма , то вся Італія за нього буде уболівати
    А ми як нація завше дилилися на два табори, один з яких завше сре як чайки після фаст-фуда з пургеном!!!
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    KARA.BASS555
    KARA.BASS555, 23.01.2022 20:03
    0
    Когда Шева ушёл из сборной мотивируя это тем что ему просто не продлили контракт, а Павелко доказывал что он требовал повышения оплаты своего труда, всё больше начинаю верить Павелко.
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    GloryUkraine
    GloryUkraine, 23.01.2022 19:54
    0
    Хто не ризикує, той не п'є шампанського.
    А срашню поляки пройдуть.
    Побачите, що на перших порах у Шеви в зб.Польщі все буде добре.
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    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 23.01.2022 19:48
    0
    Stanislav Matusevych, 23.01.2022 19:33
    Мені поляки здавалися більш розумними. Тепер пройти мордорців у плей-оф ЧС їм допоможе хіба диво. Цікаво, що там у гігатренера цього разу в контракті прописано. Після провалу плей-оф його теж, якщо і звільнять, то до кінця терміну дії угоди повинні будуть зарплату виплачувати? Чи відступні мільйонів 15-20? Ми ж уже зрозуміли, що на інші умови гігатренер не погодиться.
    Они там в польше еще и все штрыкнутые)
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    elPadrino
    online
    elPadrino, 23.01.2022 19:16
    0
    будет мотивация пройти сборную России
    Ссылка
    DK1970
    online
    DK1970, 23.01.2022 18:58
    0
    Куй железо....
    Ссылка
    Жека Еленок
    Жека Еленок, 23.01.2022 18:49
    0
    Норм для Андрея думаю
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 23.01.2022 19:52
    -1
    Заробітчанин, що тут скажеш. Дженоа видихне, якщо вдасться позбутися цього геніального тренера. Бачили як вони грали проти Удінезе? Це називається " відчуйте різницю", прийшов чоловік який трохи щось розуміє в тренерській справі і виявилося що команда може грати в футбол.
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    sl1d3r1985
    online
    sl1d3r1985, 23.01.2022 19:41
    -1
    та подождите вы Поляков хоронить , до матча с Рашкой еще два месяца , Пазика еще три раза за это время уволят если это конечно правда что его возьмут !
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 23.01.2022 19:28
    -1
    Зачем им тренер на 1 матч?
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