Источник: Шевченко согласился возглавить сборную Польши. Известна зарплата

Украинский специалист Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши. Польский футбольный союз и 45-летний тренер согласовали все условия контракта, информирует vZbirna.

Шевченко будет получать зарплату в размере 2,5 млн евро в год. Часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, остальное – спонсоры.

Андрею осталось согласовать нюансы контракта с итальянским клубом «Дженоа», с которым у него не был расторгнут трудовой договор.

Напомним, на пост главного тренера польской сборной также претендовал местный специалист Адам Навалка.

В марте состоится плей-офф ЧМ-2022 за выход в финальный раунд. В полуфинале плей-офф Польша сыграет 24 марта на выезде против России, а победитель пары затем встретится со Швецией или Чехией.