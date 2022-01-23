Источник: Шевченко согласился возглавить сборную Польши. Известна зарплата

Украинский специалист Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши. Польский футбольный союз и 45-летний тренер согласовали все условия контракта, информирует vZbirna.
Шевченко будет получать зарплату в размере 2,5 млн евро в год. Часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, остальное – спонсоры.
Андрею осталось согласовать нюансы контракта с итальянским клубом «Дженоа», с которым у него не был расторгнут трудовой договор.
Напомним, на пост главного тренера польской сборной также претендовал местный специалист Адам Навалка.
В марте состоится плей-офф ЧМ-2022 за выход в финальный раунд. В полуфинале плей-офф Польша сыграет 24 марта на выезде против России, а победитель пары затем встретится со Швецией или Чехией.
Источник — vZbirna
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Одне знаю напевно , якщо Шева прийде до керма , то вся Італія за нього буде уболівати
А ми як нація завше дилилися на два табори, один з яких завше сре як чайки після фаст-фуда з пургеном!!!
А срашню поляки пройдуть.
Побачите, що на перших порах у Шеви в зб.Польщі все буде добре.
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