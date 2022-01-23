В Польше сказали, когда объявят нового тренера сборной. Шевченко - вариант

Цезарий Кулеша, президент Польского футбольного союза, сказал, что поиски нового тренера для сборной подходят к концу, а фамилию наставника объявят 31 января.

О кандидатах официально ничего не говорят, но СМИ сообщают, что осталось только два варианта: Адам Навалка и Андрей Шевченко.

Зарплата украинского специалиста остается проблемным вопросом, но ее частично готовы покрыть спонсоры федерации.

Если с Шевченко удастся договориться, то перед ним будет стоять сложная задача: в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022 Польше играть против России, а матч должен состояться уже 24 марта.