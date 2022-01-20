Шевченко или Навалка? В Польше продолжают выбирать тренера

По информации польских СМИ, в среду вечером местная федерация футбола должна была объявить имя нового главного тренера.

Вместо этого федерация сообщила, что продолжает переговоры с кандидатами.

Сообщается, что почти все было согласовано с тренером Адамом Навалкой, который уже работал в сборной. Однако неожиданно возникли проблемы с контрактом.

Навалка отказался от варианта контракта только на плей-офф отбора ЧМ-2022, где в полуфинале полякам предстоит сыграть с Россией. Навалка хочет долгосрочный договор, тогда как федерация ставит контракт в зависимость от того, выйдет ли сборная на ЧМ-2022.

В такой ситуации и возник вариант с Андреем Шевченко. С ним готовы заключить долгосрочное соглашение, но ранее сообщалось, что Польша не потянет финансовые условия украинского наставника.

Пока нет ясности, как повернется ситуация, но федерации нужно спешить, потому что матч с Россией состоится уже 24 марта.