Полуфинал с привкусом скандала. Надаль узнал соперника в финале Aus Open

В пятницу состоялись полуфинальные матчи на Открытом чемпионате Австралии.



Во втором поединке Стефанос Циципас из Греции (№4 ATP) проиграл Даниилу Медведеву из России (№2 ATP).



Australian Open. Полуфинал

Даниил Медведев (Росия) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:6(5), 4:6, 6:4, 6:1



В финале Медведев сразится протий экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля.



Это была девятая встреча теннисистов, россиянин выиграл в седьмой раз.

Во время матча не обошлось без скандала. Во втором сете Даниил накричал на судью.

ВИДЕО. «Ты что, тупой?!» Медведев жестко накричал на судью