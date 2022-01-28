Полуфинал с привкусом скандала. Надаль узнал соперника в финале Aus Open

В пятницу состоялись полуфинальные матчи на Открытом чемпионате Австралии.
Во втором поединке Стефанос Циципас из Греции (№4 ATP) проиграл Даниилу Медведеву из России (№2 ATP).
Australian Open. Полуфинал
Даниил Медведев (Росия) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:6(5), 4:6, 6:4, 6:1
В финале Медведев сразится протий экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля.
Это была девятая встреча теннисистов, россиянин выиграл в седьмой раз.
Во время матча не обошлось без скандала. Во втором сете Даниил накричал на судью.
ВИДЕО. «Ты что, тупой?!» Медведев жестко накричал на судью
Источник — Sport.ua
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Есть больше вопросы к Надалю. Зачем ему какие-то привилегии. Почему-то его матчи не ставили на поздние вечерние слоты? Почему ему дают медицинский и туалетный перерывы одновременно? Матч с Шаповаловым показал, что Надаль из великого может превратиться в ....
Я, конечно, понимаю, что раз русский - значит надо написать про скандал, но объективно грек всех выводит из себя. Его поведение бесит не только Медведева, но и большинство других теннисистов
Я, конечно, понимаю, что раз русский - значит надо написать про скандал, но объективно грек всех выводит из себя. Его поведение бесит не только Медведева, но и большинство других теннисистов
А "привкус скандала", видимо, только в sport.ua почувствовали...
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