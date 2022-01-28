Полуфинал с привкусом скандала. Надаль узнал соперника в финале Aus Open

Даниил Медведев уверенно переиграл Стефаноса Циципаса, но вел себя неподобающе

  • 28.01.2022 13:43
  • 2730 просмотров
  • 14 комментариев
Полуфинал с привкусом скандала. Надаль узнал соперника в финале Aus Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

В пятницу состоялись полуфинальные матчи на Открытом чемпионате Австралии.
 
Во втором поединке Стефанос Циципас из Греции (№4 ATP) проиграл Даниилу Медведеву из России (№2 ATP).
 
Australian Open. Полуфинал
Даниил Медведев (Росия) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:6(5), 4:6, 6:4, 6:1
 
В финале Медведев сразится протий экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля.
 
Это была девятая встреча теннисистов, россиянин выиграл в седьмой раз.

Во время матча не обошлось без скандала. Во втором сете Даниил накричал на судью.

ВИДЕО. «Ты что, тупой?!» Медведев жестко накричал на судью 

Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 28.01.2022 13:50 (изменен)
    +5
    По делу накричал. Циципас еще тот говнюк. Ожидаю еще зашкваров в финале. Надаль и судьи по-свински себя вели в матче с Шаповаловым.
    -
    Есть больше вопросы к Надалю. Зачем ему какие-то привилегии. Почему-то его матчи не ставили на поздние вечерние слоты? Почему ему дают медицинский и туалетный перерывы одновременно? Матч с Шаповаловым показал, что Надаль из великого может превратиться в ....
    Ссылка
    Мертвый Анархист
    Мертвый Анархист, 28.01.2022 14:00
    +4
    Отличный матч. Победа Медведева по делу. Сегодня он был объективно сильнее. В решающие моменты брал нужные очки.
    Я, конечно, понимаю, что раз русский - значит надо написать про скандал, но объективно грек всех выводит из себя. Его поведение бесит не только Медведева, но и большинство других теннисистов
    Ссылка
    Elaiz
    Elaiz, 28.01.2022 13:53
    +3
    мужская игра, эмоции, все бывает, он после этих событий играть стал еще лучше - это ментал
    Ссылка
    Dreifus
    online
    Dreifus, 28.01.2022 14:15
    +2
    Дайте ссылку на неукраинские сайты, в которых говорится о скандале
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    Александр Френкель
    online
    Александр Френкель, 28.01.2022 14:38
    +1
    Oleksandr Kelym, 28.01.2022 14:32
    Я уважно дивився цейматч: Медведев вів себе як звичайне російське РАКЛО !!! йОГО ЗАХИЩАТИ МОЖУТЬ ТІЛЬКИ К-ЦАПИ !
    Вы в теннисе разбираетесь?
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    NHL
    NHL, 28.01.2022 14:30
    +1
    4 финал БШ Красава!
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 28.01.2022 14:19
    +1
    Dreifus, 28.01.2022 14:15
    Дайте ссылку на неукраинские сайты, в которых говорится о скандале
    чемпионат . com - этот подойдёт
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 28.01.2022 14:47
    0
    Oleksandr Kelym, 28.01.2022 14:32
    Я уважно дивився цейматч: Медведев вів себе як звичайне російське РАКЛО !!! йОГО ЗАХИЩАТИ МОЖУТЬ ТІЛЬКИ К-ЦАПИ !
    Причина конфлікту. Сидів батько Циципаса і постійно говорив з сином під час матчу. Медведєв запитав суддю, чому той не робить зауваження. В них давній конфлікт. Я дивився попередній поєдинок з Феліксом з Канади (той мав вигравати), то Даніїл поводив себе адекватно.
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    Oleksandr Kelym
    Oleksandr Kelym, 28.01.2022 14:32
    0
    Я уважно дивився цейматч: Медведев вів себе як звичайне російське РАКЛО !!! йОГО ЗАХИЩАТИ МОЖУТЬ ТІЛЬКИ К-ЦАПИ !
    Ссылка
    maksimisgreat
    online
    maksimisgreat, 28.01.2022 14:31
    0
    Статья не информативная. Ни слова о том, почему Медведев кричал на судью и ничего про то, что почти всю игру отец Циципаса делал ему подсказки (что запрещено) и в четвертом сете судья выдал Циципасу предупреждение за эти подсказки.
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    Александр Френкель
    online
    Александр Френкель, 28.01.2022 14:17
    0
    Мертвый Анархист, 28.01.2022 14:00
    Отличный матч. Победа Медведева по делу. Сегодня он был объективно сильнее. В решающие моменты брал нужные очки.
    Я, конечно, понимаю, что раз русский - значит надо написать про скандал, но объективно грек всех выводит из себя. Его поведение бесит не только Медведева, но и большинство других теннисистов
    Верно. Просто Даня не стесняется об этом говорить.
    А "привкус скандала", видимо, только в sport.ua почувствовали...
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    Abdulla
    online
    Abdulla, 28.01.2022 14:00
    -2
    Не знаю у кого и какой после матча появился привкус,а я полностью доволен классным теннисом в исполнении лучшего российского спортсмена,Даня просто красава! Степану Сальникову респект и пожелания успехов
    Ссылка
    Мосій Шило
    online
    Мосій Шило, 28.01.2022 14:32
    -3
    Слюни подбери,сиволапый! Надаль из великого ,может превратиться в еще большего,а вот шапа с медвеженком пусть еще тренируются! В ихние годы, Рафа имел уже кучу БШ,а эти пока еще НИКТО!!!!!!!!
    Ссылка
    Mark2119
    Mark2119, 28.01.2022 13:58
    -3
    ВЕЛИКИЙ
    Ссылка
    Сергей Журавко
    Сергей Журавко, 28.01.2022 13:52
    -5
    У Рафы есть отличный шанс взять 21-й шлем.Но Даня будет против,однозначно.Роджер и Новак будут держать кулачки за Медведева.Пусть победит сильнейший!
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