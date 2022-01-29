Источник: Супряга перейдет в Сампдорию на правах аренды

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга в ближайшее время перейдет в «Сампдорию» на правах аренды.
Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. Арендное соглашение будет действовать 18 месяцев, до лета 2023 года, с возможностью выкупа.
В нынешнем сезоне Супряга сыграл за «Динамо» 18 матчей и забил 1 гол. Ранее сообщалось, что форвардом интересуется швейцарский «Базель».
#Sampdoria, accordo per #Supryagahttps://t.co/3KqhC2doLC— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 28, 2022
Источник — Sport.ua
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