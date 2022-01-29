Источник: Супряга перейдет в Сампдорию на правах аренды

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга в ближайшее время перейдет в «Сампдорию» на правах аренды.

Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. Арендное соглашение будет действовать 18 месяцев, до лета 2023 года, с возможностью выкупа.

В нынешнем сезоне Супряга сыграл за «Динамо» 18 матчей и забил 1 гол. Ранее сообщалось, что форвардом интересуется швейцарский «Базель».