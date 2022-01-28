ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал сенегальца Траоре

Клуб Первой лиги «Металлист» объявил о подписании контракта с сенегальским игроком Бубакаром Траоре, который выступал в Швейцарии за «Санкт-Галлен».

24-летний игрок может сыграть как на позиции левого защитника, так и левого полузащитника. О сумме трансфера и длительности контракта информации нет.

В нынешнем сезоне швейцарской Суперлиги Траоре провел 13 матчей и сделал 1 голевую передачу. Также на его счету 2 игры в Кубке Швейцарии.

Ранее Бубакар выступал, среди прочего, за молодежную команду «Торино», клубы Мальты, Албании и Израиля.

Харьковчане этой зимой успели подписать Хуана Касареса, Владислава Рыбака, Херонимо Поблете, Артура Мурзу и Паулиньо.