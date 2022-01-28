ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал сенегальца Траоре

Бубакар Траоре перебрался в Харьков

  • 28.01.2022 14:00
  • 3547 просмотров
  • 10 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал сенегальца Траоре
© metalist.ua

Клуб Первой лиги «Металлист» объявил о подписании контракта с сенегальским игроком Бубакаром Траоре, который выступал в Швейцарии за «Санкт-Галлен».

24-летний игрок может сыграть как на позиции левого защитника, так и левого полузащитника. О сумме трансфера и длительности контракта информации нет.

В нынешнем сезоне швейцарской Суперлиги Траоре провел 13 матчей и сделал 1 голевую передачу. Также на его счету 2 игры в Кубке Швейцарии.

Ранее Бубакар выступал, среди прочего, за молодежную команду «Торино», клубы Мальты, Албании и Израиля.

Харьковчане этой зимой успели подписать Хуана Касареса, Владислава Рыбака, Херонимо Поблете, Артура Мурзу и Паулиньо.

Источник — ФК Металлист

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Dfs2262ar
    Dfs2262ar, 28.01.2022 14:54
    0
    potemkin78, 28.01.2022 14:11
    а тренера когда они подпишут?
    Согласен! Кучер - это смешно!))
    Ссылка
    Умник
    Умник, 28.01.2022 14:45
    -2
    Лимита в следующем сезоне не будет?
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 28.01.2022 14:30
    -2
    Sauron, 28.01.2022 14:28
    ДК пошло другим путем: развитие своей молодежи, т.к. детская школа работает очень продуктивно.
    я эту сказку уже 30 год слышу
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 28.01.2022 14:28
    -2
    ABOBA, 28.01.2022 14:18
    норм. не то что позорные трансферы Динамо
    ДК пошло другим путем: развитие своей молодежи, т.к. детская школа работает очень продуктивно.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 28.01.2022 14:27
    -2
    Funnycat--, 28.01.2022 14:23
    Чем норм ? И с какие у Динамо были трансферы на вход в это ТО ?
    Ты рада Шкурину из российского ЦСКА?
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 28.01.2022 14:23 (изменен)
    -2
    ABOBA, 28.01.2022 14:18
    норм. не то что позорные трансферы Динамо
    Чем норм ? И с какие у Динамо были трансферы на вход в это ТО ?
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 28.01.2022 14:11
    -2
    а тренера когда они подпишут?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 28.01.2022 14:29
    -3
    Sauron, 28.01.2022 14:28
    ДК пошло другим путем: развитие своей молодежи, т.к. детская школа работает очень продуктивно.
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 28.01.2022 14:28 (изменен)
    -3
    Face Control, 28.01.2022 14:27
    Ты рада Шкурину из российского ЦСКА?
    Так чем этот игрок хорош?
    Ссылка
    ABOBA
    ABOBA, 28.01.2022 14:18
    -3
    норм. не то что позорные трансферы Динамо
    Ссылка
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