ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал контракт с полузащитником из Эквадора

Хавбек Хуан Касарес будет выступать в Харькове под игровым номером 36

  • 21.01.2022 21:43
  • 2609 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал контракт с полузащитником из Эквадора
© ФК Металлист Харьков. Хуан Касарес

Эквадорский полузащитник Хуан Касарес подписал контракт с клубом «Металлист». В Харькове он будет выступать под игровым номером 36.

29-летний футболист Хуан Рамон Касарес Севильяно, в активе которого 22 матча и 1 гол за сборную Эквадора, на родине выступал за клубы «Норте Америка», «Индепендьенте» и «Барселона» Гуаякиль.

Также Касарес играл за аргентинские «Ривер Плейт» и «Банфилд», а последние 6 сезонов провел в бразильской Серии, А, где защищал цвета «Атлетико Минейро», «Коринтианс» и своего предыдущего клуба – «Флуминенсе».

Источник — ФК Металлист

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 21.01.2022 22:20
    0
    Металлист приятно удивляет.
    Новые игроки для спокойной адаптации перед сезоном 22-23.
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    DidOk
    online
    DidOk, 21.01.2022 22:11
    -1
    Це він бігає швидше Тайсона ?
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    Face Control
    Face Control, 21.01.2022 21:45
    -1
    Норм, ждём Металлист в УПЛ всем миром.
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