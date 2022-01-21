ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал контракт с полузащитником из Эквадора

Эквадорский полузащитник Хуан Касарес подписал контракт с клубом «Металлист». В Харькове он будет выступать под игровым номером 36.

29-летний футболист Хуан Рамон Касарес Севильяно, в активе которого 22 матча и 1 гол за сборную Эквадора, на родине выступал за клубы «Норте Америка», «Индепендьенте» и «Барселона» Гуаякиль.

Также Касарес играл за аргентинские «Ривер Плейт» и «Банфилд», а последние 6 сезонов провел в бразильской Серии, А, где защищал цвета «Атлетико Минейро», «Коринтианс» и своего предыдущего клуба – «Флуминенсе».