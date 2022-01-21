Хуан КАСАРЕС: «Я впечатлен. Чувствуется, что Харьков живет Металлистом»

Эквадорский новичок дал первое интервью клубной пресс-службе

  • 21.01.2022 22:00
  • 599 просмотров
  • 4 комментария
Хуан КАСАРЕС: «Я впечатлен. Чувствуется, что Харьков живет Металлистом»
© ФК Металлист Харьков. Хуан Касарес

Эквадорский полузащитник Хуан Касарес, который подписал контракт с клубом «Металлист», дал первое интервью клубной пресс-службе.

– Хуан, добро пожаловать в «Металлист»! Расскажи, как у тебя возник вариант с переходом в клуб.

– Я находился на отдыхе, у меня был действующий контракт с «Флуминенсе». Мне позвонил мой агент и сказал, что есть вариант перехода в «Металлист». Я не стал раздумывать, сразу согласился. Это очень интересный проект, клуб, у которого есть амбиции. Поэтому надеюсь, у меня здесь все получится.

– Как тебя встретили в «Металлисте»?

– Очень тепло встретили, все на высшем уровне. У меня был разговор с вице-президентом «Металлиста» Евгением Красниковым. Он рассказал о клубе, о его серьезных амбициях, об огромном интересе и внимании к проекту со стороны президента Александра Ярославского, которого хорошо знают в Бразилии. Могу вам сказать, я впечатлен. Сейчас достаточно времени, чтобы подготовиться к сезону. Я присоединюсь к команде, и, надеюсь, в ближайшее время мы реализуем задуманные планы.

– Харьков встретил тебя снежной погодой. Раньше доводилось видеть столько снега?

– Да, был случай в 2011 году. Я играл в «Ривер Плейте», и мы с командой U20 полетели в США. Там тоже было достаточно снежно. Не сказать, что я мерзливый парень, но все-таки придется привыкать к здешним реалиям и погоде.

– Какое впечатление произвел на тебя стадион «Металлист»?

– Прекрасная арена. Перед тем как разорвать трудовое соглашение с бразильским клубом, я смотрел видео в YouTube. Впечатления положительные: прекрасно видно, какая здесь атмосфера, какие невероятные болельщики. Город живет футболом, о чем свидетельствует полный стадион, кричалки, боление, плюс световое шоу, которое умеют создавать фанаты «Металлиста». Надеюсь, своей игрой, голами и результативными действиями я смогу порадовать болельщиков.

– За время карьеры ты пересекался с кем-то из бывших игроков «Металлиста»?

– Да, в «Ривер Плейте» я был знаком с Кристианом Вильягрой, который одно время тоже выступал там.

– Какие цели ставишь в «Металлисте»? Как личные, так и командные.

– Принципиальная задача – вернуться в Премьер-лигу, занять самые высокие места, попасть в Лигу Европы и Лигу чемпионов. Поэтому приложу максимум сил, чтобы добиться с клубом этих результатов.

– Считаешь, «Металлист» в состоянии достичь озвученных тобой целей?

– Да. Это я понял еще когда приземлился в аэропорту и повсюду увидел логотипы «Металлиста». Затем мы выехали в город, и всюду на глаза попадалась та же символика клуба. Чувствуется, что город живет «Металлистом». Поэтому считаю, клуб достоин играть в еврокубках. Болельщики также этого заслуживают, ведь, насколько я понял, на домашних матчах собирается по 30–40 тысяч. Хотелось бы в будущем радовать наших фанов на евроарене, чтобы они были счастливы.

Источник — ФК Металлист

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Comrade Me
    online
    Comrade Me, 21.01.2022 22:07
    +3
    Добро пожаловать и успехов в играх!
    Ссылка
    ABTO6yC1925
    online
    ABTO6yC1925, 21.01.2022 22:15
    +2
    Билеты на 1 марта куплены, будем ждать дебютного гола в ворота Зорьки!!!
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    hanter83
    hanter83, 21.01.2022 22:06
    +2
    Если диалог с корреспондентом так и был(тобто не приукрашен) ,то выходит очень толковый парнишка,пусть действительно появится 3я сила в чемпе.
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    DidOk
    online
    DidOk, 21.01.2022 22:14
    +1
    Щасти !
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