Металлист подпишет 29-летнего хавбека сборной Эквадора Хуана Касареса

29-летний центральный полузащитник Хуан Касарес в ближайшее время станет игроком харьковского «Металлиста».

Касарес ведет переговоры с «Флуминенсе», которому принадлежит его контракт, о досрочном разрыве сотрудничества, после чего хавбек сможет перебраться в Украину.

Хуан Касарес имеет на счету 22 матча и 1 забитый мяч в футболке национальной сборной Эквадора. Его оценочная стоимость равна 2 миллионам евро.

В чемпионате Бразилии минувшего года Касарес провел за «Флуминенсе» 22 матча (6 – в основе, 16 – на замену), в которых отличился 1 голом и 2 ассистами.