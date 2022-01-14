Металлист подпишет 29-летнего хавбека сборной Эквадора Хуана Касареса

В последнее время полузащитник выступал за бразильский «Флуминенсе»

  • 14.01.2022 09:51
  • 748 просмотров
  • 1 комментарий
Металлист подпишет 29-летнего хавбека сборной Эквадора Хуана Касареса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Касарес (слева)

29-летний центральный полузащитник Хуан Касарес в ближайшее время станет игроком харьковского «Металлиста».

Касарес ведет переговоры с «Флуминенсе», которому принадлежит его контракт, о досрочном разрыве сотрудничества, после чего хавбек сможет перебраться в Украину.

Хуан Касарес имеет на счету 22 матча и 1 забитый мяч в футболке национальной сборной Эквадора. Его оценочная стоимость равна 2 миллионам евро.

В чемпионате Бразилии минувшего года Касарес провел за «Флуминенсе» 22 матча (6 – в основе, 16 – на замену), в которых отличился 1 голом и 2 ассистами.

Источник — El Telegrafo Ecuador

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 14.01.2022 10:13
    0
    Нормально. Всё таки чувак за Барселону играл. Хоть и 2 матча...
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