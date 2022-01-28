Источник: Дженоа отказывается идти на уступки по контракту Шевченко

45-летний украинский специалист Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши из-за позиции футбольного клуба «Дженоа», который Шевченко возглавлял с ноября 2021 года по январь 2022 года.
Несмотря на то, что Шевченко уже покинул пост главного тренера «Дженоа», его контракт с итальянским клубом действителен до середины 2024 года.
«Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша провел переговоры с Андреем Шевченко.
Фонд, которому принадлежит «Дженоа», не хочет идти на какие-либо уступки относительно расторжения контракта с Шевченко. Они предпочитают ежемесячно платить меньшие суммы, чем сделать единоразовый платеж в размере, например, €6 миллионов.
Не думаю, что мы сможем с этим что-либо сделать», — пишет Павел Волосик, главный редактор известного польского спортивного издания Przegląd Sportowy.
Prezes PZPN @Czarek_Kulesza jest po rozmowach z Andrijem Szewczenką. Fundusz, który jest właścicielem @GenoaCFC nie chce iść na ustępstwa przy rozwiązaniu kontraktu Szewy. Wolą płacić co miesiąc mniej niż jednorazowo wypłacić np. 6 mln euro. Tego chyba nie da się przeskoczyć🤷♂️— Pawel Wolosik (@PWolosik) January 28, 2022
Источник — Twitter
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Но в Польше обязательно нужно выиграть 2 из 2-ух.
Теперь посмотрим насколько Шева уверенный в себе коуч...
Ничего личного.
Ну и вляпался Андрюша. Как он теперь будет развивать тренерские способности?
Пазик - вообще сама простота: дайте мне 6 миллионов и я себе пойду в Польшу на 2,5 миллиона в год...
...щас! тебе надо - ты и предлагай Генуе нормальные условия развода
Это попахивает каким-то юридическим профанством. Описать компенсацию на случай прекращения сотрудничества и не описать, что является прекращением сотрудничества. Я даже представить себе не могу, каким образом изменение должности (а он не может быть главным тренером) не приводит к нарушениям условий договора.
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