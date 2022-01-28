Источник: Дженоа отказывается идти на уступки по контракту Шевченко

Украинский специалист не сможет возглавить сборную Польши

  • 28.01.2022 14:10
  • 2893 просмотра
  • 12 комментариев
Источник: Дженоа отказывается идти на уступки по контракту Шевченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

45-летний украинский специалист Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши из-за позиции футбольного клуба «Дженоа», который Шевченко возглавлял с ноября 2021 года по январь 2022 года.

Несмотря на то, что Шевченко уже покинул пост главного тренера «Дженоа», его контракт с итальянским клубом действителен до середины 2024 года.

«Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша провел переговоры с Андреем Шевченко.

Фонд, которому принадлежит «Дженоа», не хочет идти на какие-либо уступки относительно расторжения контракта с Шевченко. Они предпочитают ежемесячно платить меньшие суммы, чем сделать единоразовый платеж в размере, например, €6 миллионов.

Не думаю, что мы сможем с этим что-либо сделать», — пишет Павел Волосик, главный редактор известного польского спортивного издания Przegląd Sportowy.

Источник — Twitter

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Доброгорский Юрий
    Доброгорский Юрий, 28.01.2022 14:18
    +3
    Андрюше нужно выбирать, либо бабки и сидеть теряя профпригодность, либо половина бабок и рискнуть с Польшей...
    Но в Польше обязательно нужно выиграть 2 из 2-ух.
    Теперь посмотрим насколько Шева уверенный в себе коуч...
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    Виктор Алтухов
    Виктор Алтухов, 28.01.2022 14:49
    +2
    Лучший выход для бездарного тренера Шевченко: за 3 года больше нигде не опозорится, зарплата капает, а там, глядишь, забудут о его провале и куда-то, еше, возьмут.
    Ссылка
    Avengo-74
    Avengo-74, 28.01.2022 14:50
    +1
    Ох и дурак. Опять вляпался.Мозгов нет.
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 28.01.2022 15:09
    0
    Шеве надо выйти!
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    xvalenok02
    xvalenok02, 28.01.2022 15:08
    0
    Бизнес есть бизнес.
    Ничего личного.
    Ну и вляпался Андрюша. Как он теперь будет развивать тренерские способности?
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    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 28.01.2022 15:05
    0
    а макаронники не так глупы, как можно было ранее сделать вывод по заключению ими контракта с этим гигантом тренерской мысли
    Пазик - вообще сама простота: дайте мне 6 миллионов и я себе пойду в Польшу на 2,5 миллиона в год...
    ...щас! тебе надо - ты и предлагай Генуе нормальные условия развода
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    Trollface
    Trollface, 28.01.2022 15:02
    0
    Теперь нужно сидеть на подсосе.
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    Dreifus
    online
    Dreifus, 28.01.2022 14:58
    0
    Ну а для других тренеров Дженоа это будет хорошим уроком. Уволят и либо без компенсации, либо сиди кукуй.
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    Dreifus
    online
    Dreifus, 28.01.2022 14:57
    0
    Вот интересно. Когда Шева пришёл в Дженоа, там такую практику уже вовсю использовали. Предыдущие тренеры тоже на контракте числились. Неужели нельзя было смоделировать ситуацию на себя?
    Это попахивает каким-то юридическим профанством. Описать компенсацию на случай прекращения сотрудничества и не описать, что является прекращением сотрудничества. Я даже представить себе не могу, каким образом изменение должности (а он не может быть главным тренером) не приводит к нарушениям условий договора.
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    Виктор Алтухов
    Виктор Алтухов, 28.01.2022 14:49
    0
    Лучший выход для бездарного тренера Шевченко: за 3 года больше нигде не опозорится, зарплата капает, а там, глядишь, забудут о его провале и куда-то, еше, возьмут.
    Ссылка
    Андрей-
    online
    Андрей-, 28.01.2022 14:46
    0
    деньги правят миром,не даром говорят
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 28.01.2022 14:17
    0
    а Шева ну так хотел их тренировать, ну так хотел
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