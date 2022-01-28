Источник: Дженоа отказывается идти на уступки по контракту Шевченко

45-летний украинский специалист Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши из-за позиции футбольного клуба «Дженоа», который Шевченко возглавлял с ноября 2021 года по январь 2022 года.

Несмотря на то, что Шевченко уже покинул пост главного тренера «Дженоа», его контракт с итальянским клубом действителен до середины 2024 года.

«Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша провел переговоры с Андреем Шевченко.

Фонд, которому принадлежит «Дженоа», не хочет идти на какие-либо уступки относительно расторжения контракта с Шевченко. Они предпочитают ежемесячно платить меньшие суммы, чем сделать единоразовый платеж в размере, например, €6 миллионов.

Не думаю, что мы сможем с этим что-либо сделать», — пишет Павел Волосик, главный редактор известного польского спортивного издания Przegląd Sportowy.