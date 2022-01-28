Базель договорился о переходе Супряги

Трансфер может состояться в ближайшее время

  • 28.01.2022 12:26
  • 4039 просмотров
  • 13 комментариев
Базель договорился о переходе Супряги
© Ю.Юрьев. Владислав Супряга

«Базель» близок к покупке нападающего «Динамо» Владислава Супряги. 

Как сообщает Tuttomercatoweb, швейцарский клуб договорился о переходе 21-летнего форварда. «Базель» смог выиграть борьбу за Супрягу у «Сампдории».

Ожидается, что трансфер может состояться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Базель» не заинтересован в услугах Супряги.

Источник — Tuttomercatoweb

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 28.01.2022 12:45
    +6
    Невже це останній сезон багатосерійного серіалу "Супрягі теж плачуть" ???
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    kaka
    kaka, 28.01.2022 12:57
    +5
    В эту новость больше-меньше верится-про серию А было смешно аж до слез
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    Funnycat--
    Funnycat--, 28.01.2022 12:52
    +5
    Ну супер, если правда , Кабрал уходит в Фиорентину на смену Влаховичу , а с остальными там спокойно можно бороться за основу !
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 28.01.2022 13:13
    +2
    ...саме смішне, що там він ще може й заграє...
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 28.01.2022 13:13
    +1
    Базель в рейтінгу клубів УЄФА на 27-ій позиції, ДК на 36.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 28.01.2022 13:40
    0
    Алексей Голяченко, 28.01.2022 13:32
    Тоже обратил внимание. Тот же залив уток что и о Сампдории
    отож...
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 28.01.2022 13:32
    0
    Burevestnik, 28.01.2022 12:45
    головне, що Tuttomercatoweb - ну дуже прямо аж надійний інформатор
    Тоже обратил внимание. Тот же залив уток что и о Сампдории
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 28.01.2022 13:28
    0
    Burevestnik, 28.01.2022 13:13
    Базель в рейтінгу клубів УЄФА на 27-ій позиції, ДК на 36.
    і весною буде грати в еврокубках.
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 28.01.2022 13:21
    0
    у ДК таких талантливых форвардов ещё на 10 команд, налетайте не стесняйтесь
    Ссылка
    Эль Чапо
    online
    Эль Чапо, 28.01.2022 13:18
    0
    Burevestnik, 28.01.2022 13:13
    Базель в рейтінгу клубів УЄФА на 27-ій позиції, ДК на 36.
    А на каком Шахтёр ?
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    Gargantua
    Gargantua, 28.01.2022 13:16
    0
    так покупки чи оренди?
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 28.01.2022 12:45
    0
    головне, що Tuttomercatoweb - ну дуже прямо аж надійний інформатор
    Ссылка
    Эль Чапо
    online
    Эль Чапо, 28.01.2022 13:11
    -1
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