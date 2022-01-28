Базель договорился о переходе Супряги

«Базель» близок к покупке нападающего «Динамо» Владислава Супряги.
Как сообщает Tuttomercatoweb, швейцарский клуб договорился о переходе 21-летнего форварда. «Базель» смог выиграть борьбу за Супрягу у «Сампдории».
Ожидается, что трансфер может состояться в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что «Базель» не заинтересован в услугах Супряги.
Источник — Tuttomercatoweb
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