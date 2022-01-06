Лунин выиграл с Реалом, у Джоковича проблемы с визой, Шеву сватают в Польшу

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 5 января.
1. Взяли реванш. Лунин пропустил, но Реал выиграл в Кубке Испании
Андрей Лунин отыграл первый матч за календарный год
2A. Аннулировали визу. Новака Джоковича не пустили в Австралию
Сербский теннисист, скорее всего, не сыграет на Australian Open
2B. Неудачный старт в Мельбурне. Костюк проиграла Лю в трех сетах
Украинская теннисистка уступила американке в упорной борьбе
3. Шевченко предлагают должность главного тренера сборной Польши
В ноябре украинский тренер возглавил итальянский клуб «Дженоа»
4. Челси разобрался с Тоттенхэмом в матче полуфинала Кубка лиги
Синие выиграли в лондонском дерби
5. Клуб Бундеслиги хочет приобрести атакующего хавбека луганской Зари
Владислав Кочергин уже в зимнее межсезонье может стать игроком «Арминии»
6. Брентфорд продолжает переговоры по поводу трансфера Мудрика
Клуб АПЛ может потратить на усиление около 40 млн фунтов стерлингов
7A. Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Металлист точно не будет прибыльным клубом»
Владелец клуба уверен, что «Металлист» будет убыточным проектом
7B. Металлист обещает «обалденные трансферы». Тайсон не исключен
Ярославский готов подписать Тайсона
8A. Славия объявила о подписании воспитанника Шахтера
Максим Таловеров подписал контракт на 4 года
8B. Черноморец может подписать экс-игрока Шахтера, который сейчас без клуба
Богдан Бутко находится в списке возможных зимних трансферов «моряков»
9. 5 лучших матчей британского футбола в период рождественских праздников
Когда в душе праздник, думать о работе весьма непросто
10. Челси вряд ли что-то выиграет в этом сезоне. И все по вине менеджмента
Ситуация с ключевыми защитниками – нонсенс
Источник — Sport.ua
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