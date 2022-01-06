Лунин выиграл с Реалом, у Джоковича проблемы с визой, Шеву сватают в Польшу

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 5 января.

1. Взяли реванш. Лунин пропустил, но Реал выиграл в Кубке Испании

Андрей Лунин отыграл первый матч за календарный год

2A. Аннулировали визу. Новака Джоковича не пустили в Австралию

Сербский теннисист, скорее всего, не сыграет на Australian Open

2B. Неудачный старт в Мельбурне. Костюк проиграла Лю в трех сетах

Украинская теннисистка уступила американке в упорной борьбе

3. Шевченко предлагают должность главного тренера сборной Польши

В ноябре украинский тренер возглавил итальянский клуб «Дженоа»

4. Челси разобрался с Тоттенхэмом в матче полуфинала Кубка лиги

Синие выиграли в лондонском дерби

5. Клуб Бундеслиги хочет приобрести атакующего хавбека луганской Зари

Владислав Кочергин уже в зимнее межсезонье может стать игроком «Арминии»

6. Брентфорд продолжает переговоры по поводу трансфера Мудрика

Клуб АПЛ может потратить на усиление около 40 млн фунтов стерлингов

7A. Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Металлист точно не будет прибыльным клубом»

Владелец клуба уверен, что «Металлист» будет убыточным проектом

7B. Металлист обещает «обалденные трансферы». Тайсон не исключен

Ярославский готов подписать Тайсона

8A. Славия объявила о подписании воспитанника Шахтера

Максим Таловеров подписал контракт на 4 года

8B. Черноморец может подписать экс-игрока Шахтера, который сейчас без клуба

Богдан Бутко находится в списке возможных зимних трансферов «моряков»

9. 5 лучших матчей британского футбола в период рождественских праздников

Когда в душе праздник, думать о работе весьма непросто

10. Челси вряд ли что-то выиграет в этом сезоне. И все по вине менеджмента

Ситуация с ключевыми защитниками – нонсенс