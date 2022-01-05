Неудачный старт в Мельбурне. Костюк проиграла Лю в трех сетах

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№50 WTA) проиграла 21-летней Клэр Лю (№94 WTA) из США на старте турнира WTA 250 в австралийском Мельбурне.

Поединок длился три сета, из которых лишь первый остался за украинкой — 6:4, 4:6, 3:6. Матч шел 2 часа 29 минут.

В первом круге парных соревнований Костюк вместе с россиянкой Анной Калинской встретится с третьим сеяным дуэтом Ирина-Камелия Бегу/Нина Стоянович (Румыния/Сербия).