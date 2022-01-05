Неудачный старт в Мельбурне. Костюк проиграла Лю в трех сетах

Украинская теннисистка уступила американке в упорной борьбе

  • 05.01.2022 08:20
  • 420 просмотров
  • 2 комментария
Неудачный старт в Мельбурне. Костюк проиграла Лю в трех сетах
© Getty Images/Global Images Ukraine

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№50 WTA) проиграла 21-летней Клэр Лю (№94 WTA) из США на старте турнира WTA 250 в австралийском Мельбурне.

Поединок длился три сета, из которых лишь первый остался за украинкой — 6:4, 4:6, 3:6. Матч шел 2 часа 29 минут.

В первом круге парных соревнований Костюк вместе с россиянкой Анной Калинской встретится с третьим сеяным дуэтом Ирина-Камелия Бегу/Нина Стоянович (Румыния/Сербия).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    vital
    online
    vital, 05.01.2022 08:35
    0
    Синхронність поразок наших дівчат-тенісисток вже на старті турнірів просто шокує. Навіть якось лячно робиться чого нам очікувати далі від цього тенісного сезону.
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 05.01.2022 08:34
    0
    Прекрасное начало сезона, почти все соперники были по силам наших, только Калинина сильной проиграла(и то вела 5-2). Марта не меняется психует когда нужно успокоится и играть, в итоге убивает себя и за чего сипяться уйма ошибок и в ключевые моменты лепить двойные(двойная на сп) Будем следить дальше но АО могут наши провалить максимум 3 круг и то при удачном жребие!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности