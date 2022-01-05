Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Металлист точно не будет прибыльным клубом»

Президент «Металлиста» Александр Ярославский уверен, что сейчас в Украине невозможно построить прибыльный проект, если ставить перед собой серьезные задачи.

«Бизнес на футболе? Те задачи, которые мы ставим, они не позволяют сделать проект «Металлиста» прибыльным. Тратить все равно будем больше, чем зарабатывать».

«Металлист» точно не будет прибыльным бизнесом. В ближайшие десятилетия. Сколько у нас телеправа стоят? А в Англии сколько? Они там только на США продали права за 2 миллиарда. И когда последний клуб АПЛ получает минимум 100 миллионов фунтов в год. Вот это бизнес».

«Билет в Англии 60-70 фунтов стоит, а у нас около 5 долларов в среднем», - сказал Ярославский.