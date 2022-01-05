Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Металлист точно не будет прибыльным клубом»

Владелец клуба уверен, что «Металлист» будет убыточным проектом

  • 05.01.2022 21:22
  • 1205 просмотров
  • 6 комментариев
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Металлист точно не будет прибыльным клубом»
© metalist.ua

Президент «Металлиста» Александр Ярославский уверен, что сейчас в Украине невозможно построить прибыльный проект, если ставить перед собой серьезные задачи.

«Бизнес на футболе? Те задачи, которые мы ставим, они не позволяют сделать проект «Металлиста» прибыльным. Тратить все равно будем больше, чем зарабатывать».

«Металлист» точно не будет прибыльным бизнесом. В ближайшие десятилетия. Сколько у нас телеправа стоят? А в Англии сколько? Они там только на США продали права за 2 миллиарда. И когда последний клуб АПЛ получает минимум 100 миллионов фунтов в год. Вот это бизнес».

«Билет в Англии 60-70 фунтов стоит, а у нас около 5 долларов в среднем», - сказал Ярославский.

Источник — FootballHub

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Nomad
    online
    Nomad, 05.01.2022 21:30
    +1
    Трудно не согласится.
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    Олексій Коваль
    Олексій Коваль, 05.01.2022 21:25
    0
    Ну почему, бесплатно получить и снова продать - это и есть прибыльный бизнес
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    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 05.01.2022 21:24
    -1
    Радійте харків'яни, поки ваш олігарх знову награється клубом, а потім продасть якомусь умовному Курченку
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    Maks23
    online
    Maks23, 05.01.2022 21:31
    -3
    Так показывайте такой уровень футбола чтобы за рубежом хотели на вас смотреть..да продавайте права..а не рассказывайте про убытки..и про цену на билеты..в нашем государстве...
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    Face Control
    online
    Face Control, 05.01.2022 21:28
    -5
    А все уже заметили, что на Металлист гонят больше и чаще всего фанаты кипрского клюба? Совпадение?
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    Face Control
    online
    Face Control, 05.01.2022 21:26 (изменен)
    -6
    В любом случае удачи Металлисту, будет второй футбольной силой в Украине после Шахтёра.
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