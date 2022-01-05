Металлист обещает «обалденные трансферы». Тайсон не исключен

Ярославский готов подписать Тайсона

  • 05.01.2022 23:07
  • 2337 просмотров
  • 4 комментария
Металлист обещает «обалденные трансферы». Тайсон не исключен
© metalist.ua

Перед выходом в УПЛ «Металлист» планирует серьезное усиление состава. В том числе президент клуба Александр Ярославский не исключает возвращение Тайсона.

«Постоянно обалденные трансферы готовим. Тайсон? Посмотрим. С ним Красников беседует, я не могу сказать, будет он у нас или нет. Но знаю, что у нас будут классные футболисты».

«Паулиньо подписали, Мурзу подписали. Ходят слухи, что мы Поблете подписали. Пока не опровергаю, оставим это пока так».

«Еще готовим трансферы, и это будет не один трансфер. А Тайсон еще попылить может будь здоров. Классный футболист», - сказал Ярославский.

Ранее Ярославский признал, что не рассчитывает зарабатывать деньги на футболе.

Источник — FootballHub

(29 голосов)

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Комментарии
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    wartaan
    wartaan, 05.01.2022 23:44 (изменен)
    +3
    капуцин сбитый льотчег, забудьте за это недоразумение, как оно из шахтера сквозануло, потом сами жалеть будете. игры не будет, а вот капризы и выпендрежь вам обеспечен!!! никаких капуцинов!
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    andre_lui
    andre_lui, 05.01.2022 23:23
    +3
    Селезнев?
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    Iurii
    Iurii, 05.01.2022 23:16
    +3
    В добрый путь!
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    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 05.01.2022 23:30
    +1
    Евгений Алексеевич своими трансферами ещё не раз нас удивит!!!!
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