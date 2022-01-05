Металлист обещает «обалденные трансферы». Тайсон не исключен

Перед выходом в УПЛ «Металлист» планирует серьезное усиление состава. В том числе президент клуба Александр Ярославский не исключает возвращение Тайсона.
«Постоянно обалденные трансферы готовим. Тайсон? Посмотрим. С ним Красников беседует, я не могу сказать, будет он у нас или нет. Но знаю, что у нас будут классные футболисты».
«Паулиньо подписали, Мурзу подписали. Ходят слухи, что мы Поблете подписали. Пока не опровергаю, оставим это пока так».
«Еще готовим трансферы, и это будет не один трансфер. А Тайсон еще попылить может будь здоров. Классный футболист», - сказал Ярославский.
Ранее Ярославский признал, что не рассчитывает зарабатывать деньги на футболе.
Источник — FootballHub
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