Металлист обещает «обалденные трансферы». Тайсон не исключен

Перед выходом в УПЛ «Металлист» планирует серьезное усиление состава. В том числе президент клуба Александр Ярославский не исключает возвращение Тайсона.

«Постоянно обалденные трансферы готовим. Тайсон? Посмотрим. С ним Красников беседует, я не могу сказать, будет он у нас или нет. Но знаю, что у нас будут классные футболисты».

«Паулиньо подписали, Мурзу подписали. Ходят слухи, что мы Поблете подписали. Пока не опровергаю, оставим это пока так».

«Еще готовим трансферы, и это будет не один трансфер. А Тайсон еще попылить может будь здоров. Классный футболист», - сказал Ярославский.

Ранее Ярославский признал, что не рассчитывает зарабатывать деньги на футболе.