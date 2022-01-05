5 лучших матчей британского футбола в период рождественских праздников

Период рождественских праздников – пожалуй, один из самых любимых в каждом государстве, доминирующей религией в котором является христианство. Великобритания – не исключение, хотя с точки зрения игры в футбол здесь существуют свои законы и порядки. Именно благодаря легендарному Boxing Day люди со всех уголков планеты имеют возможность под Рождество и сразу после него посмотреть матчи топ-калибра, пока подавляющее большинство остальных чемпионатов отдыхает и набирается сил для нового рывка.

Сегодня мы предлагаем вспомнить пять лучших матчей в истории британского футбола, которые состоялись в период рождественских праздников.

26.12.1980. Тоттенхэм – Саутгемптон – 4:4

В конце 1980 года Уайт Харт Лейн стал местом проведения одного из наиболее ярких и качественных матчей в истории элитарного дивизиона чемпионата Англии. Увы, но отыскать в открытом доступе кинохронику с моментами того поединка нынче практически невозможно, а потому остается верить на слово историкам и любителем английской лиги с большим стажем.

В первые двадцать минут Тоттенхэм буквально смел с поля оппонента, после чего поклонники шпор предполагали, что победа никуда не уйдет от их любимцев. Но у подопечных Лори Макменеми на этот счет были другие планы, и уже к перерыву Саутгемптон смог сравнять счет, продемонстрировав характер и желание биться до последнего.

Впрочем, за 20 минут до финального свистка Тоттенхэму снова удалось нарастить свое преимущество в счете до двух мячей – 4:2. В этой ситуации даже самые отъявленные оптимисты среди фанатов Саутгемптона полагали, что сопротивление сломлено. Но святые снова завелись, и благодаря дублю Стива Морана вырвали одно очко у оппонента, попутно вписав этот матч в историю всего английского футбола.

01.01.1989. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 3:1

Сезон-1988/89 выдался отнюдь не одним из наиболее успешных в истории Манчестер Юнайтед. К празднованию нового года манкунианцы подходили с неоднозначными результатами, а в первый день 1989 года им предстояло еще и сыграть с наиболее принципиальным с исторической точки зрения соперником – Ливерпулем.

Красные, в отличие от Юнайтед, пытались навязать Арсеналу конкуренцию в борьбе за чемпионство, а потому потеря очков на Олд Траффорд была для них абсолютно неприемлемой. К 70-й минуте счет был 0:0, однако прекрасная индивидуальная работа в штрафной в исполнении Джона Барнса позволила гостям выйти вперед. Казалось бы, судьба красных дьяволов предрешена, тем более, что в те времена еще не было пресловутых Ферги-таймов, когда МЮ умел менять исход поединков буквально в последние минуты…

Всего минуты оказалось достаточно хозяевам поля, чтобы сравнять счет. Великолепным ударом в падении отличился Брайан Макклер, а вскоре великолепная вертикальная атака Манчестер Юнайтед завершилась точным ударом Марка Хьюза. Ливерпуль, который уже успел одной рукой положить победу в карман, оказался в положении отыгрывающейся стороны за считанные минуты до финального свистка. Неудивительно, что гостям, пребывавшим в не лучших моральных кондициях, так и не удалось забить второй мяч, а вот МЮ под конец вколотил еще и третий!

Интересно, что после того поражения на Олд Траффорд Ливерпуль выдал 15-матчевую беспроигрышную серию, и даже вышел на первое место, но фиаско в битве с Арсеналом (0:2) в 35-м туре предопределило исход чемпионской гонки – золотые медали отправились вместе с канонирами в Лондон, а не с красными в Ливерпуль.

01.01.1994. Селтик – Рейнджерс – 2:4

Этот матч стал знаковым в рамках легендарного дерби Old Firm, так как был сыгран 1 января и в определенной степени предопределил календарь событий на следующие 17 лет вперед. После этого организаторы более полутора десятка лет предусмотрительно не ставили поединки такого накала на праздничную дату, ибо боялись, что они могут перерасти в массовые беспорядки.

В отчетном игре Рейнджерс сенсационно уже к третьей минуте матча вел в счете в два мяча, причем автором второго гола стал украинец Алексей Михайличенко. Вскоре наш соотечественник и вовсе оформил дубль, заставив фанатов Селтика всерьез нервничать и извергать негатив наружу. Один из поклонников хозяев поля даже выбежал на газон и пытался добраться до вратаря Рейнджерс Элли Максвелл, но его вовремя скрутили стюарты.

К перерыву оживились и другие фанаты Селтика, которые массово начали бросать на поле бутылки, монеты, гамбургеры и шоколадные батончики. Матч был под угрозой срыва, но все-таки был продолжен, и после перерыва Джон Коллинз подарил немного надежды домашним трибунам, отквитав один мяч. Впрочем, это был явно не вечер Селтика. Вдвойне приятно, что точку в матче поставил еще один украинский легионер Рейнджерс – Олег Кузнецов, неимоверно точно пробивший в угол с дальней дистанции. 4:2 – в пользу гостей, и шотландская лига вплоть до 2011 года не ставила поединки Old Firm на 1 января…

24.12.1995. Лидс – Манчестер Юнайтед – 3:1

Этот поединок в канун Рождества состоялся в рамках чемпионата, в котором была зафиксирована одна из величайших чемпионских гонок на заре становления английской Премьер-лиги. Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона отчаянно преследовал Ньюкасл Кевина Кигана, а потому матч против Лидса 24 декабря был невероятно важным для красных дьяволов.

Каково же было разочарование Юнайтед, когда за игру рукой в собственной штрафной со стороны Ники Батта последовал пенальти в ворота гостей. Удар с точки четко реализовал Гари Макаллистер, хотя Петер Шмейхель и угадал направление полета мяча. Вскоре Лидс мог забивать и второй мяч, но угодил в перекладину, а вот Манчестер Юнайтед запрессинговал соперника у его же штрафной, чем вынудил на ошибку. В итоге мяч был быстро доставлен в штрафную на Энди Коула, а тот ударом в касание не оставил шансов на успех киперу павлинов.

Однако оборона МЮ ответила любезностью на любезность, когда мяч чудом достался Тони Йебоа, а тот, пройдя в одиночку несколько десятков метров, точным ударом поразил дальний угол ворот Шмейхеля. Несмотря на попытки Юнайтед отыграться, во второй тайме хозяева поля добили соперника. Томас Бролин выполнил самонаводящийся навес в штрафную, где Брайану Дину оставалось с пары метров дослать мяч в сетку – 3:1.

Команда Алекса Фергюсона потерпела поражение в одном из сражений, но в итоге все-таки выиграла чемпионскую войну у Ньюкасла, в том числе и победив конкурента в 29-м туре на его же поле со счетом 1:0. К финишу Юнайтед привез команде Кигана 4-очковую фору.

26.12.2007. Челси – Астон Вилла – 4:4

Этот матч нанес серьезный удар по чемпионским амбициям Челси в розыгрыше АПЛ-2007/08. При этом, синие показали характер, ведь к концу первого тайма горели со счетом 0:2. Уйти на перерыв с минимальный разрывом в счете Челси позволил Андрей Шевченко, для которого эта игра оказалась едва ли не лучшей за весь период лондонской карьеры. Наш соотечественник на 45-й минуте реализовал пенальти, а за несколько мгновений до этого с поля был удален игрок Астон Виллы Зэт Найт, совершивший так называемый фол последней надежды.

В начале второго тайма украинец сперва оформил дубль, а затем ассистировал центрбеку Алексу, который сделал счет 3:2 в пользу хозяев Стэмфорд Бридж. На 72-й минуте Мартин Лаурсен забил в ворота Петра Чеха, после чего инициативу перехватили футболисты Астон Виллы. Они вынудили лондонцев нервничать, и это привело к двум красным карточкам у хозяев на 80-й и 90-й минутах.

Однако в промежутке между удалениями Михаэль Баллак прекрасно исполнил штрафной, отправив мяч четко в дальний угол ворот – 4:3! Когда на финише игры Челси остался в меньшинстве (10 на 9 в пользу Астон Виллы), гости все-таки смогли вырвать одно очко в этой непростой дуэли. На 90-й минуте с пенальти отличился Гарет Барри, реализовавший удар с 11-метровой отметки, назначенный после игры рукой со стороны Эшли Коула, за которую последний и был награжден красной карточкой.

Примечательно, что на финише сезона Челси не хватило двух очков, чтобы набрать столько же баллов, как и ставший чемпионом Манчестер Юнайтед. Что правда, по дополнительным показателям в этой ситуации все равно бы первенствовали манкунианцы…

Текст: meta.ua/sport/