Челси вряд ли что-то выиграет в этом сезоне. И все по вине менеджмента

Ситуация с ключевыми защитниками – нонсенс…

  • 05.01.2022 12:07
  • 3431 просмотр
  • 4 комментария
Челси вряд ли что-то выиграет в этом сезоне. И все по вине менеджмента
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер (справа))

Лондонский «Челси» за последние пару десятков лет действительно превратился в одного из грандов английского футбола. Победы в Премьер-лиге, Лиге Европы и, конечно же, триумф в 2012 и 2021 годах в Лиге чемпионов сделали «синих» командой, поиграть в которой мечтает подавляющее большинство топовых футболистов современности. Впрочем, клубный менеджмент, кажется, пока не спешит соответствовать столь высокому статусу…

Год назад в «Челси», когда командой еще руководил Фрэнк Лэмпард, кажется, не придали особого значения факту скорого завершения контрактов у ряда игроков оборонительной линии. Речь о Андреасе Кристенсене, Антонио Рюдигере и Сесаре Аспиликуэте, каждый из которых по состоянию на январь 2021-го имел еще по 18 месяцев трудового договора. Очевидно, менеджмент «синих» действовал именно таким образом потому, что Лэмпард не слишком-то и доверял перечисленным игрокам. В частности, из стартовых 15 туров АПЛ-2020/21 Аспиликуэта сыграл в 6 поединках, Кристенсен – в 4, а Рюдигер – в 1.

Прежний коуч «Челси» делал ставку на других исполнителей – Риса Джеймса, Тьяго Силву, Курта Зума и Бена Чилвелла. Однако фавориты Лэмпарда не помогли ему добиться положительных результатов, и 25 января 2021 года Фрэнк был отправлен в отставку, а на его место уже на следующие сутки назначен немецкий специалист Томас Тухель. Именно последний, проведя собственный анализ кадровой ситуации в «Челси», вернул «изгнанников» в основу, вследствие чего Рюдигер при нем отыграл больше матчей, чем кто-либо другой из защитников, а Аспиликуэта и Кристенсен также регулярно имеют игровую практику, что ставит менеджмент клуба во главе с генеральным директором Мариной Грановский в достаточно щекотливое положение.

Дело в том, что контракты с Рюдигером, Аспиликуэтой и Кристенсеном не были продлены до сих пор, а это означает, что уже сейчас все трое могут спокойно договариваться по условиям личного сотрудничества с другими клубами, и подписывать с ними предварительные контракты с переходом летом на правах свободных агентов.

Нет сомнений, что наибольшую озабоченность у Грановской и других ответственных лиц в «Челси» вызывает контракт Антонио Рюдигера, чья рыночная стоимость ныне составляет 35 миллионов евро. По слухам, активный интерес к немецкому центрбеку проявляет «Реал», который готов платить Антонио по 10 миллионов евро за сезон, а также выплатить аналогичную сумму в качестве подъемных при подписании контракта.

«Челси» еще в августе пытался договориться с Рюдигером о новом контракте, но защитник прекрасно понимал, что в новых реалиях уже именно он является хозяином ситуации. В частности, Антонио требовал от «синих» зарплату в 200 тысяч фунтов в неделю вместо нынешних 90 тысяч. В «Челси» подумали и предложили компромиссный вариант в 140 тысяч фунтов в неделю, но получили отказ.

Если доверять слухам, то перебраться в «Реал» Рюдигер готов на оклад в 160 тысяч фунтов в неделю, но не стоит забывать о солидном подписном бонусе, который в «Челси» центрбеку вряд ли будет гарантирован. Летом 2017-го лондонцы уже потратили 35 миллионов евро на покупку Рюдигера у «Ромы», причем тогда защитник уже получил солидные подъемные, и ныне рассчитывать на нечто подобное в столице Великобритании ему вряд ли приходится.

Пока неизвестно, какое решение примет Рюдигер, и пожелает ли он что-либо кардинально менять в своей карьере, но в январе в «Челси» настроены провести еще как минимум несколько раундов переговорного процесса с защитником о продлении контракта. Это означает, что ключевой центрбек команды Тухеля не сможет быть максимально сфокусирован на результатах, ведь в этот же момент, по сути, будет решаться вопрос его будущего на ближайшие несколько лет. И это при том, что «Челси» понемногу вступает в череду ключевых матчей в Премьер-лиге, Кубке английской лиги, Кубке Англии, а вскоре и на клубном чемпионате мира ФИФА и в рамках Лиги чемпионов. Итого у подопечных Тухеля на кону пять трофеев, которые потенциально можно добыть, но из-за недальновидности менеджмента их же можно и провалить.

Сложно сказать, что творится в голове Тухеля в аспекте сложившейся ситуации, но вряд ли главный тренер «Челси» доволен тем, что ключевые защитники его команды в самый ответственный момент сезона будут распылять силы и внимание на банальные торги с клубом по новым контрактам.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сесар Аспликуэта

Причем, Рюдигер вовсе не единственный, кто уже имеет предложения от сторонних клубов. Например, Аспиликуэтой и Кристенсеном вовсю интересуется «Барселона». Поговаривают, что испанец уже принял окончательное решение о летнем переезде в столицу Каталонии, хотя заставить его передумать в «Челси» могут за счет интересного предложения. Но последует ли такое для футболиста, которому в августе исполнится уже 33 – большой вопрос…

С Кристенсеном, которому всего-то 25 лет, дела также обстоят не лучшим образом. «Челси» зашел в тупик, предлагая датчанину те условия, которые тот категорически отвергает. В этой связи «синие» летом рискуют бесплатно потерять игрока, чья оценочная стоимость равна 35 миллионам евро, и в «Барселоне» уже потирают руки, готовясь заполучить столь ценного футболиста фактически задаром.

Воцарившаяся неопределенность в ближайшее время вряд ли хоть как-то разрешится даже в аспекте малой победы «Челси» в кадровом вопросе, коей стало подписание нового договора с Тьяго Силвой. 37-летний бразилец подписал соглашение, срок действия которого истекает летом следующего года, и Марина Грановская хоть чем-то в январе порадовала Томаса Тухеля. Что правда, потенциальная летняя потеря Тьяго Силвы выглядела бы наименьшей проблемой для «Челси» на фоне потенциальных отъездов со «Стэмфорд Бридж» Рюдигера и Кристенсена.

Очевидно, в свое время за позицией Лэмпарда в отношении некоторых игроков обороны, в клубе банально не разглядели опасности через какое-то время остаться с дырами в центральной оси защитной линии. В этой связи «Челси» не спешил приобретать новых игроков, и в следующем сезоне клубу фактически некем будет заменить двух ключевых центральных защитников, коими являются Рюдигер и Кристенсен. Но если летом подобную осечку еще можно будет попытаться исправить за счет щедрых инвестиций на рынке, то в ближайшие месяцы «Челси» рискует с откровенно немотивированными и озабоченными решением вопроса своего будущего футболистами обороны проиграть все значимые соревнования, на победу в которых столь серьезно настраивался Томас Тухель. И если провал все-таки последует, то лишиться работы должен будет уже не главный тренер, а кто-то из топ-менеджмента, хотя слабо верится, что Роман Абрамович начнет «рубать головы» своим верноподданным.

Алексей Сливченко, Sport.ua

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Roman Fedkiv
    Roman Fedkiv, 05.01.2022 14:00
    0
    joytok, 05.01.2022 13:39
    Но сегодня Челси выиграет на 90%.)
    пожалуй не соглашусь с вами , возьму +1 за 2 коеф
    Ссылка
    Roman Fedkiv
    Roman Fedkiv, 05.01.2022 13:59
    0
    Челси сегодня не выйграют, ничья или тотенхем. Состав у них сильный + тренера взчяли толкового. могут на контратаках накидать Челси .
    Ссылка
    joytok
    joytok, 05.01.2022 13:39
    0
    Но сегодня Челси выиграет на 90%.)
    Ссылка
    mayakovskiy2
    mayakovskiy2, 05.01.2022 13:00
    -4
    Грановская топ менеджер в мире. Абсолютно лучший. Выучите английский и почитайте британскую прессу
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности