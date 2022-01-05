Челси вряд ли что-то выиграет в этом сезоне. И все по вине менеджмента

Лондонский «Челси» за последние пару десятков лет действительно превратился в одного из грандов английского футбола. Победы в Премьер-лиге, Лиге Европы и, конечно же, триумф в 2012 и 2021 годах в Лиге чемпионов сделали «синих» командой, поиграть в которой мечтает подавляющее большинство топовых футболистов современности. Впрочем, клубный менеджмент, кажется, пока не спешит соответствовать столь высокому статусу…

Год назад в «Челси», когда командой еще руководил Фрэнк Лэмпард, кажется, не придали особого значения факту скорого завершения контрактов у ряда игроков оборонительной линии. Речь о Андреасе Кристенсене, Антонио Рюдигере и Сесаре Аспиликуэте, каждый из которых по состоянию на январь 2021-го имел еще по 18 месяцев трудового договора. Очевидно, менеджмент «синих» действовал именно таким образом потому, что Лэмпард не слишком-то и доверял перечисленным игрокам. В частности, из стартовых 15 туров АПЛ-2020/21 Аспиликуэта сыграл в 6 поединках, Кристенсен – в 4, а Рюдигер – в 1.

Прежний коуч «Челси» делал ставку на других исполнителей – Риса Джеймса, Тьяго Силву, Курта Зума и Бена Чилвелла. Однако фавориты Лэмпарда не помогли ему добиться положительных результатов, и 25 января 2021 года Фрэнк был отправлен в отставку, а на его место уже на следующие сутки назначен немецкий специалист Томас Тухель. Именно последний, проведя собственный анализ кадровой ситуации в «Челси», вернул «изгнанников» в основу, вследствие чего Рюдигер при нем отыграл больше матчей, чем кто-либо другой из защитников, а Аспиликуэта и Кристенсен также регулярно имеют игровую практику, что ставит менеджмент клуба во главе с генеральным директором Мариной Грановский в достаточно щекотливое положение.

Дело в том, что контракты с Рюдигером, Аспиликуэтой и Кристенсеном не были продлены до сих пор, а это означает, что уже сейчас все трое могут спокойно договариваться по условиям личного сотрудничества с другими клубами, и подписывать с ними предварительные контракты с переходом летом на правах свободных агентов.

Нет сомнений, что наибольшую озабоченность у Грановской и других ответственных лиц в «Челси» вызывает контракт Антонио Рюдигера, чья рыночная стоимость ныне составляет 35 миллионов евро. По слухам, активный интерес к немецкому центрбеку проявляет «Реал», который готов платить Антонио по 10 миллионов евро за сезон, а также выплатить аналогичную сумму в качестве подъемных при подписании контракта.

«Челси» еще в августе пытался договориться с Рюдигером о новом контракте, но защитник прекрасно понимал, что в новых реалиях уже именно он является хозяином ситуации. В частности, Антонио требовал от «синих» зарплату в 200 тысяч фунтов в неделю вместо нынешних 90 тысяч. В «Челси» подумали и предложили компромиссный вариант в 140 тысяч фунтов в неделю, но получили отказ.

Если доверять слухам, то перебраться в «Реал» Рюдигер готов на оклад в 160 тысяч фунтов в неделю, но не стоит забывать о солидном подписном бонусе, который в «Челси» центрбеку вряд ли будет гарантирован. Летом 2017-го лондонцы уже потратили 35 миллионов евро на покупку Рюдигера у «Ромы», причем тогда защитник уже получил солидные подъемные, и ныне рассчитывать на нечто подобное в столице Великобритании ему вряд ли приходится.

Пока неизвестно, какое решение примет Рюдигер, и пожелает ли он что-либо кардинально менять в своей карьере, но в январе в «Челси» настроены провести еще как минимум несколько раундов переговорного процесса с защитником о продлении контракта. Это означает, что ключевой центрбек команды Тухеля не сможет быть максимально сфокусирован на результатах, ведь в этот же момент, по сути, будет решаться вопрос его будущего на ближайшие несколько лет. И это при том, что «Челси» понемногу вступает в череду ключевых матчей в Премьер-лиге, Кубке английской лиги, Кубке Англии, а вскоре и на клубном чемпионате мира ФИФА и в рамках Лиги чемпионов. Итого у подопечных Тухеля на кону пять трофеев, которые потенциально можно добыть, но из-за недальновидности менеджмента их же можно и провалить.

Сложно сказать, что творится в голове Тухеля в аспекте сложившейся ситуации, но вряд ли главный тренер «Челси» доволен тем, что ключевые защитники его команды в самый ответственный момент сезона будут распылять силы и внимание на банальные торги с клубом по новым контрактам.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сесар Аспликуэта

Причем, Рюдигер вовсе не единственный, кто уже имеет предложения от сторонних клубов. Например, Аспиликуэтой и Кристенсеном вовсю интересуется «Барселона». Поговаривают, что испанец уже принял окончательное решение о летнем переезде в столицу Каталонии, хотя заставить его передумать в «Челси» могут за счет интересного предложения. Но последует ли такое для футболиста, которому в августе исполнится уже 33 – большой вопрос…

С Кристенсеном, которому всего-то 25 лет, дела также обстоят не лучшим образом. «Челси» зашел в тупик, предлагая датчанину те условия, которые тот категорически отвергает. В этой связи «синие» летом рискуют бесплатно потерять игрока, чья оценочная стоимость равна 35 миллионам евро, и в «Барселоне» уже потирают руки, готовясь заполучить столь ценного футболиста фактически задаром.

Воцарившаяся неопределенность в ближайшее время вряд ли хоть как-то разрешится даже в аспекте малой победы «Челси» в кадровом вопросе, коей стало подписание нового договора с Тьяго Силвой. 37-летний бразилец подписал соглашение, срок действия которого истекает летом следующего года, и Марина Грановская хоть чем-то в январе порадовала Томаса Тухеля. Что правда, потенциальная летняя потеря Тьяго Силвы выглядела бы наименьшей проблемой для «Челси» на фоне потенциальных отъездов со «Стэмфорд Бридж» Рюдигера и Кристенсена.

Очевидно, в свое время за позицией Лэмпарда в отношении некоторых игроков обороны, в клубе банально не разглядели опасности через какое-то время остаться с дырами в центральной оси защитной линии. В этой связи «Челси» не спешил приобретать новых игроков, и в следующем сезоне клубу фактически некем будет заменить двух ключевых центральных защитников, коими являются Рюдигер и Кристенсен. Но если летом подобную осечку еще можно будет попытаться исправить за счет щедрых инвестиций на рынке, то в ближайшие месяцы «Челси» рискует с откровенно немотивированными и озабоченными решением вопроса своего будущего футболистами обороны проиграть все значимые соревнования, на победу в которых столь серьезно настраивался Томас Тухель. И если провал все-таки последует, то лишиться работы должен будет уже не главный тренер, а кто-то из топ-менеджмента, хотя слабо верится, что Роман Абрамович начнет «рубать головы» своим верноподданным.