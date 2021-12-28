Рюдигер в качестве свободного агента перейдет в Реал

Основной защитник «Челси» Антонио Рюдигер летом перейдет в мадридский «Реал».

Как сообщает испанская пресса, футболист переберется в стан «сливочных» в качестве свободного агента. Представители Рюдигера уже договорились с «Реалом» о переходе.

В Мадриде защитник будет получать 10 миллионов евро, а также подпишет подписной бонус в размере 10 миллионов.

Ожидается, что предварительный контракт с «Реалом» Рюдигер получит уже в январе.

В этом сезоне Рюдигер провел 24 матча, в которых забил два гола и оформил 4 ассиста.

Ранее «Реал» назвал имена двух игроков, которых готов продать в январе.