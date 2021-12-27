Не нужны. Реал назвал имена двух игроков, которых готов продать в январе

Мадридский клуб намерен расстаться с Иско и Гаретом Бэйлом

  • 27.12.2021 13:44
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Не нужны. Реал назвал имена двух игроков, которых готов продать в январе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» во время зимнего трансферного окна с радостью готов продать двух своих футболистов. «Сливочные» рассмотрят любые предложения по 29-летнему атакующему полузащитнику Иско и 32-летнему валлийскому вингеру Гарету Бэйлу.

Контракты обоих футболистов рассчитаны до конца июня, и «Реал» намерен заработать на них хотя бы какие-то деньги до получения игроками статуса свободных агентов.

Контракт завершается и у Марсело, но «Реал» не намерен продавать левого защитника зимой.

Ориентировочная стоимость Иско составляет €15 миллионов, Бэйла — €10 миллионов.

Источник — Marca

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