Не нужны. Реал назвал имена двух игроков, которых готов продать в январе

Мадридский «Реал» во время зимнего трансферного окна с радостью готов продать двух своих футболистов. «Сливочные» рассмотрят любые предложения по 29-летнему атакующему полузащитнику Иско и 32-летнему валлийскому вингеру Гарету Бэйлу.

Контракты обоих футболистов рассчитаны до конца июня, и «Реал» намерен заработать на них хотя бы какие-то деньги до получения игроками статуса свободных агентов.

Контракт завершается и у Марсело, но «Реал» не намерен продавать левого защитника зимой.

Ориентировочная стоимость Иско составляет €15 миллионов, Бэйла — €10 миллионов.