Зашли в тупик. Челси не может договориться с Кристенсеном

Переговоры лондонского «Челси» о продлении контракта с 25-летним датским центральным защитником Андреасом Кристенсеном снова зашли в тупик.

Текущее соглашение Кристенсена рассчитано до будущего лета, после чего он может стать свободным агентом. Андреасом активно интересуется каталонская «Барселона», и защитник не против перейти в испанский клуб.

Кристенсен — воспитанник «Челси». В текущем сезоне Андреас провел за «синих» 19 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.

В активе Кристенсена 54 матча за сборную Дании, где он забил один мяч.