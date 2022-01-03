Зашли в тупик. Челси не может договориться с Кристенсеном

Переговоры лондонского «Челси» о продлении контракта с 25-летним датским центральным защитником Андреасом Кристенсеном снова зашли в тупик.
Текущее соглашение Кристенсена рассчитано до будущего лета, после чего он может стать свободным агентом. Андреасом активно интересуется каталонская «Барселона», и защитник не против перейти в испанский клуб.
Кристенсен — воспитанник «Челси». В текущем сезоне Андреас провел за «синих» 19 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.
В активе Кристенсена 54 матча за сборную Дании, где он забил один мяч.
Источник — gianlucadimarzio.com
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