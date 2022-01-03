Зашли в тупик. Челси не может договориться с Кристенсеном

Датский защитник благосклонно относится к интересу «Барселоны»

  • 03.01.2022 18:21
  • 479 просмотров
  • 0 комментариев
Зашли в тупик. Челси не может договориться с Кристенсеном
© Getty Images/Global Images Ukraine

Переговоры лондонского «Челси» о продлении контракта с 25-летним датским центральным защитником Андреасом Кристенсеном снова зашли в тупик.

Текущее соглашение Кристенсена рассчитано до будущего лета, после чего он может стать свободным агентом. Андреасом активно интересуется каталонская «Барселона», и защитник не против перейти в испанский клуб.

Кристенсен — воспитанник «Челси». В текущем сезоне Андреас провел за «синих» 19 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.

В активе Кристенсена 54 матча за сборную Дании, где он забил один мяч.

Источник — gianlucadimarzio.com

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности