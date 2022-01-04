Челси продлил контракт с Тьяго Силвой

Лондонский «Челси» объявил о продлении контракта с защитником Тьяго Силвой.

37-летний бразилец продолжит выступать за лондонский клуб до лета 2023 года.

С момента перехода в «Челси» летом 2020 года Силва провел за «синих» 56 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Челси» не собирается отпускать Лукаку в январе.