Челси не собирается отпускать Лукаку в январе

«Челси» не планирует отпускать нападающего Ромелу Лукаку.

Ранее бельгиец сообщил, что недоволен своей ролью в лондонской команде, а также признался в любви к «Интеру», заявив, что жалеет об уходе из миланского клуба.

Эти слова разочаровали главного тренера лондонцев Томаса Тухеля.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, у «Челси» нет никаких планов, связанных с переходом Лукаку в другую команду в январе. Позиция клуба по этому вопросу предельно ясна и сводится к тому, что нападающий не уйдет. «Синие» не собираются продавать форварда.

В этом сезоне Лукаку сыграл 13 матчей и забил 5 голов в Премьер-лиге.