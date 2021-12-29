Переедет в Испанию. Аспиликуэта договорился с Барселоной

32-летний правый защитник лондонского «Челси» и сборной Испании Сесар Аспиликуэта достиг принципиального соглашения с каталонской «Барселоной». Футболист переберется в стан блаугранас будущим летом в качестве свободного агента.

Сесар принял окончательное решение, но он может изменить его в последний момент.

Аспиликуэта защищает цвета «Челси» с лета 2012 года после перехода из «Марселя» за €8,8 миллиона. В текущем сезоне Сесар провел за английскую команду 20 матчей во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €11 миллионов.

В активе игрока 36 матчей за сборную Испании, где он забил один гол.