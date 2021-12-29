Переедет в Испанию. Аспиликуэта договорился с Барселоной

32-летний правый защитник лондонского «Челси» и сборной Испании Сесар Аспиликуэта достиг принципиального соглашения с каталонской «Барселоной». Футболист переберется в стан блаугранас будущим летом в качестве свободного агента.
Сесар принял окончательное решение, но он может изменить его в последний момент.
Аспиликуэта защищает цвета «Челси» с лета 2012 года после перехода из «Марселя» за €8,8 миллиона. В текущем сезоне Сесар провел за английскую команду 20 матчей во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €11 миллионов.
В активе игрока 36 матчей за сборную Испании, где он забил один гол.
Contamos en @JijantesFC— Gerard Romero (@gerardromero) December 28, 2021
Cesar Azpilicueta está muy cerca del Barça. El club tiene un principio de acuerdo con el defensa para incorporarse a partir de junio. Sólo unos temas personales pueden cambiar el rumbo de la operación #mercato https://t.co/vrsj4XOUJL pic.twitter.com/RfM6MGpyxS
Источник — Twitter
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