Брентфорд продолжает переговоры по поводу трансфера Мудрика

Клуб АПЛ может потратить на усиление около 40 млн фунтов стерлингов

  • 05.01.2022 04:00
  • 169 просмотров
  • 0 комментариев
Брентфорд продолжает переговоры по поводу трансфера Мудрика
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Клуб АПЛ «Брентфорд» продолжает переговоры с донецким «Шахтером» по поводу возможного перехода полузащитника Михаила Мудрика.

«Пчелы» отлично начали свой первый сезон в Премьер-лиге, набрав 23 очка в 19 играх и расположились на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ.

«Брентфорд» хочет повысить свои шансы на выживание в лиге. На усиление в январское трансферное окно клуб может потратить около 40 млн фунтов стерлингов.

Михаил Мудрик подтвердил интерес «Брентфорда». Левому вингеру нравится идея играть в Премьер-лиге, он поблагодарил «Брентфорд» за предложение, но отметил, что окончательное решение о его будущем будет принимать президент клуба Ринат Ахметов.

В текущем сезоне УПЛ Мудрик сыграл за «Шахтер» в УПЛ 11 матчей и забил 2 гола. В его активе также 7 поединков в Лиге чемпионов и 1 игра Кубка Украины.

Источник — 90min

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности