Брентфорд продолжает переговоры по поводу трансфера Мудрика

Клуб АПЛ «Брентфорд» продолжает переговоры с донецким «Шахтером» по поводу возможного перехода полузащитника Михаила Мудрика.

«Пчелы» отлично начали свой первый сезон в Премьер-лиге, набрав 23 очка в 19 играх и расположились на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ.

«Брентфорд» хочет повысить свои шансы на выживание в лиге. На усиление в январское трансферное окно клуб может потратить около 40 млн фунтов стерлингов.

Михаил Мудрик подтвердил интерес «Брентфорда». Левому вингеру нравится идея играть в Премьер-лиге, он поблагодарил «Брентфорд» за предложение, но отметил, что окончательное решение о его будущем будет принимать президент клуба Ринат Ахметов.

В текущем сезоне УПЛ Мудрик сыграл за «Шахтер» в УПЛ 11 матчей и забил 2 гола. В его активе также 7 поединков в Лиге чемпионов и 1 игра Кубка Украины.