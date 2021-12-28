Решение принимает президент. Мудрик объяснил, почему не перейдет в клуб АПЛ

Михаил считает, что на данном этапе ему нужно остаться в донецком клубе

  • 28.12.2021 20:24
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Решение принимает президент. Мудрик объяснил, почему не перейдет в клуб АПЛ
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал, почему не перейдет в клуб АПЛ «Брентфорд», который готов выложить 15 миллионов евро за талантливого украинца

– Появилась информация, что за тебя предлагают уже 15 миллионов евро. В чем причина успеха?
– Я человек прямой и справедливый – меня так воспитали родители. Скажу честно, что если бы это предложение поступило год или полтора назад, когда в «Шахтере» работали португальские специалисты – я не задумался бы и секунды и попросил клуб отпустить меня. Попасть в 20 лет в АПЛ – это, конечно, очень круто.

Но с приходом в клуб Дарио Срны и Роберто Де Дзерби все кардинально изменилось. Я не говорю, что меня кто-то гладит по голове, но я чувствую поддержку, понимаю требования тренера и не прекращаю работать над собой, чтобы максимально усовершенствовать качество своей игры.

Хочу поблагодарить «Брентфорд» за такое предложение. Попасть в АПЛ в возрасте 20-ти лет – это просто фантастика, но решение о моем переходе принимает только один человек – президент клуба.

Сейчас же у меня долгосрочный контракт и все мои мысли связаны с «Шахтером». Изо всех сил буду стараться помочь команде выиграть во всех турнирах, в которых мы принимаем участие, – сказал Мудрик.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист забил два гола и отдал девять результативных передач в 19 матчах.
 

Источник — Sportarena

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