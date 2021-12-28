Ставки растут. Клуб АПЛ сделал новое предложение по Мудрику

«Брентфорд» предложил «Шахтеру» 15 миллионов евро

  • 28.12.2021 17:21
  • 1617 просмотров
  • 4 комментария
Ставки растут. Клуб АПЛ сделал новое предложение по Мудрику
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

«Брентфорд» сделал новое предложение «Шахтеру» по вингеру Михаилу Мудрику. Английский клуб предлагает 15 миллионов евро. Об этом сообщает FootballHub со ссылкой на агента Мудрика Алексея Алехина.

Ответ «Шахтера» пока что не известен. Ранее предложение в размере 12 миллионов евро было отклонено.

В нынешнем сезоне на счету 20-летнего Мудрика 2гола и 9 ассистов в 19 матчах за «Шахтер» во всех турнирах. «Брентфорд» сейчас идет 14-м в турнирной таблице АПЛ.

Источник — FootballHub

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 28.12.2021 17:37
    +3
    Вот бы продали, было бы супер! Как раз в этом возрасте нужно уходить с этого болота УПЛ
    Ссылка
    Игорь Мельник
    online
    Игорь Мельник, 28.12.2021 17:26
    +3
    Зрозуміло що Шахтар хоче за нього 25 млн.евро не менше
    Ссылка
    -smart--Forever-
    online
    -smart--Forever-, 28.12.2021 17:45
    +1
    Если какой-то ноунейм предлагает пятнарик, то следует немного подождать, пока какой-нить топ из верхней пятёрки не предложит тридцатник
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 28.12.2021 17:36
    +1
    давай еще
    Ссылка
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