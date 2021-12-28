Ставки растут. Клуб АПЛ сделал новое предложение по Мудрику

«Брентфорд» сделал новое предложение «Шахтеру» по вингеру Михаилу Мудрику. Английский клуб предлагает 15 миллионов евро. Об этом сообщает FootballHub со ссылкой на агента Мудрика Алексея Алехина.

Ответ «Шахтера» пока что не известен. Ранее предложение в размере 12 миллионов евро было отклонено.

В нынешнем сезоне на счету 20-летнего Мудрика 2гола и 9 ассистов в 19 матчах за «Шахтер» во всех турнирах. «Брентфорд» сейчас идет 14-м в турнирной таблице АПЛ.