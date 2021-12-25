Шахтер отказался продавать Мудрика в клуб АПЛ за 12 млн евро плюс бонусы

«Шахтер» получил предложение от английского «Брентфорда» по трансферу полузащитника Михаила Мудрика, но донецкий клуб отказался продавать игрока. Эту информацию сообщил агент 20-летнего игрока Алексей Алехин.

«Да, действительно «Брентфорд» заинтересован в услугах Михаила Мудрика и предложил ему долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 000 фунтов в неделю. Зарплата может быть увеличена в случае удачного выступления и индивидуальных достижений игрока.

«Брентфорд» сделал предложение «Шахтеру» в размере 12 миллионов евро плюс дополнительные бонусы», - сообщил Алехин.

Мудрик был признан болельщиками «Шахтера» лучшим игроком ноября и декабря. «Брентфорд» после 16 матчей находится на 12-й позиции в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что Мудрик получит дебютный вызов в сборную на мартовские матчи.