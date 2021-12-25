Шахтер отказался продавать Мудрика в клуб АПЛ за 12 млн евро плюс бонусы

«Брентфорд» пытался подписать 20-летнего таланта «горняков»

  • 25.12.2021 15:48
  • 3073 просмотра
  • 21 комментарий
Шахтер отказался продавать Мудрика в клуб АПЛ за 12 млн евро плюс бонусы
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

«Шахтер» получил предложение от английского «Брентфорда» по трансферу полузащитника Михаила Мудрика, но донецкий клуб отказался продавать игрока. Эту информацию сообщил агент 20-летнего игрока Алексей Алехин. 

«Да, действительно «Брентфорд» заинтересован в услугах Михаила Мудрика и предложил ему долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 000 фунтов в неделю. Зарплата может быть увеличена в случае удачного выступления и индивидуальных достижений игрока.

«Брентфорд» сделал предложение «Шахтеру» в размере 12 миллионов евро плюс дополнительные бонусы», - сообщил Алехин. 

Мудрик был признан болельщиками «Шахтера» лучшим игроком ноября и декабря. «Брентфорд» после 16 матчей находится на 12-й позиции в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что Мудрик получит дебютный вызов в сборную на мартовские матчи.

Источник — Трибуна

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 25.12.2021 16:03
    +5
    Dreifus, 25.12.2021 16:00
    В принципе правильно. Зарплата низкая, шансов в этом днище как-то проявить себя атакующему игроку очень мало.
    А ха ха то может мудрык не очень?)))
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 25.12.2021 16:13
    +3
    Ну утка явно. Никто 12 лямов за ноунейма с Украины не отдаст. Агент подогревает интерес
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 25.12.2021 16:27
    +2
    udman1111, 25.12.2021 16:22
    Ноунейм которому аплодировал Сантьяго Бернабеу, ну да.
    Они просто подумали что это Цыганков
    Ссылка
    No name
    No name, 25.12.2021 16:48
    +1
    Кто ж его купит? Он же "памятник"!
    Ссылка
    Maks Maks
    online
    Maks Maks, 25.12.2021 16:42
    +1
    udman1111, 25.12.2021 16:22
    Ноунейм которому аплодировал Сантьяго Бернабеу, ну да.
    За что ему аплодировали? Ты внимательней пересмотри момент и увидишь, что в это время пошел разминаться игрок Реала(фамилию не помню увы). Вот теперь думай кому аплодировали. Неужели в Донецке верят этим сказкам? Это капец
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 25.12.2021 16:41 (изменен)
    +1
    Maks Maks, 25.12.2021 16:40
    В данном случае слово ИНТЕРЕС нужно брать в кавычки. Источник спалил всю контору
    Следовало написать достоверный не названный источник сообщает ?
    Ссылка
    alexderjav
    alexderjav, 25.12.2021 16:38
    +1
    Жаль парня,если не продадут в ближайшее время- сгниет в нашем болоте УПЛ
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 25.12.2021 16:28
    +1
    12 стульев.
    «…
    Он же себе лоб разобьет.
    - А мы на чем сидеть будем?
    - Мы купим другие.
    - Это за 20 рублей?
    - За 20 рублей, конечно, не продам.
    Не продам и за 200,
    а за 250- продам.
    Нет, это мне надоело!
    - Это псих!»
    Ссылка
    rosti79
    rosti79, 25.12.2021 15:56
    +1

    сказочники
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 25.12.2021 16:52
    0
    adidas77, 25.12.2021 16:46
    Да что ты?
    - Чистейшее совпадение!
    Кроты такие кроты...
    Ну так он же и стоит, вероятно, сколько, млн 117 уже?
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 25.12.2021 16:51
    0
    mayakovskiy2, 25.12.2021 16:50
    Ты серьезно думаешь, что кроты завидуют продаже Миколенко?)) Чувак одного из 2 лидеров Динамо который стоит не тарелку борща, продают дешевле чем Шахта продавала того же Мхитаряна 100 лет назад.
    То есть трансфер Миколенко более чем заурядный и гордится тут нечем. Особенно когда Шахта людей в 2.5 раза дороже продавала
    Это скорее всего думаешь ты)
    Своих воспитанников почем обычно продаёте?
    Если это правда, то полагаю продали бы этого игрока только так за эту цену.
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 25.12.2021 16:50
    0
    Шахтер молодец. Понимают что позже продадут за уже традиционные для себя 30-50 лямов.
    Ссылка
    adidas77
    adidas77, 25.12.2021 16:46
    0
    dd dent, 25.12.2021 16:29
    Занятно, но как только стало известно о продаже Миколенко, то тут же подоспел и интерес к Мудрыку.
    Совпадение?
    Да что ты?
    - Чистейшее совпадение!
    Кроты такие кроты...
    Ссылка
    Maks Maks
    online
    Maks Maks, 25.12.2021 16:40
    0
    dd dent, 25.12.2021 16:29
    Занятно, но как только стало известно о продаже Миколенко, то тут же подоспел и интерес к Мудрыку.
    Совпадение?
    В данном случае слово ИНТЕРЕС нужно брать в кавычки. Источник спалил всю контору
    Ссылка
    Maks Maks
    online
    Maks Maks, 25.12.2021 16:39
    0
    Face Control, 25.12.2021 16:13
    И правильно, плюс цена не та.
    Понятно что не та. Зайди на Трансфермаркет и узнаешь его реальную цену.
    Ссылка
    mayakovskiy2
    mayakovskiy2, 25.12.2021 16:50
    -1
    dd dent, 25.12.2021 16:29
    Занятно, но как только стало известно о продаже Миколенко, то тут же подоспел и интерес к Мудрыку.
    Совпадение?
    Ты серьезно думаешь, что кроты завидуют продаже Миколенко?)) Чувак одного из 2 лидеров Динамо который стоит не тарелку борща, продают дешевле чем Шахта продавала того же Мхитаряна 100 лет назад.
    То есть трансфер Миколенко более чем заурядный и гордится тут нечем. Особенно когда Шахта людей в 2.5 раза дороже продавала
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 25.12.2021 16:29
    -1
    Занятно, но как только стало известно о продаже Миколенко, то тут же подоспел и интерес к Мудрыку.
    Совпадение?
    Ссылка
    pricolist
    pricolist, 25.12.2021 16:04
    -4
    А знаете - жаль. Уехать в молодом возрасте в АПЛ считаю это круто. Но Шахтер, конечно, хочет еще поднять уровень Мудрику и продать его подороже. Лишь бы надолго не задержался в нашей УПЛ
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    udman1111
    udman1111, 25.12.2021 16:22
    -5
    Maksim Dimitrov, 25.12.2021 16:13
    Ну утка явно. Никто 12 лямов за ноунейма с Украины не отдаст. Агент подогревает интерес
    Ноунейм которому аплодировал Сантьяго Бернабеу, ну да.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 25.12.2021 16:13
    -6
    И правильно, плюс цена не та.
    Ссылка
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