Шахтер отказался продавать Мудрика в клуб АПЛ за 12 млн евро плюс бонусы

«Шахтер» получил предложение от английского «Брентфорда» по трансферу полузащитника Михаила Мудрика, но донецкий клуб отказался продавать игрока. Эту информацию сообщил агент 20-летнего игрока Алексей Алехин.
«Да, действительно «Брентфорд» заинтересован в услугах Михаила Мудрика и предложил ему долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 000 фунтов в неделю. Зарплата может быть увеличена в случае удачного выступления и индивидуальных достижений игрока.
«Брентфорд» сделал предложение «Шахтеру» в размере 12 миллионов евро плюс дополнительные бонусы», - сообщил Алехин.
Мудрик был признан болельщиками «Шахтера» лучшим игроком ноября и декабря. «Брентфорд» после 16 матчей находится на 12-й позиции в турнирной таблице АПЛ.
Ранее сообщалось, что Мудрик получит дебютный вызов в сборную на мартовские матчи.
Источник — Трибуна
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«…
Он же себе лоб разобьет.
- А мы на чем сидеть будем?
- Мы купим другие.
- Это за 20 рублей?
- За 20 рублей, конечно, не продам.
Не продам и за 200,
а за 250- продам.
Нет, это мне надоело!
- Это псих!»
сказочники
- Чистейшее совпадение!
Кроты такие кроты...
То есть трансфер Миколенко более чем заурядный и гордится тут нечем. Особенно когда Шахта людей в 2.5 раза дороже продавала
Своих воспитанников почем обычно продаёте?
Если это правда, то полагаю продали бы этого игрока только так за эту цену.
Совпадение?
- Чистейшее совпадение!
Кроты такие кроты...
Совпадение?
Совпадение?
То есть трансфер Миколенко более чем заурядный и гордится тут нечем. Особенно когда Шахта людей в 2.5 раза дороже продавала
Совпадение?
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