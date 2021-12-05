Источник: Мудрик получит дебютный вызов в сборную на мартовские матчи

Хавбек донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик может получить дебютный вызов в сборную Украины на мартовские матчи. Сине-желтые в конце марта сыграют в плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 в Катаре.

Мудрика могут внести в расширенную заявку сборной Украины для подготовки к игре с Шотландией, которая пройдет 24 марта в Глазго. Если команда Александра Петракова пройдет Шотландию, то в финале плей-офф сыграет на выезде 29 марта против победителя пары Уэльс – Австрия.

Вскоре начнется оформление британских виз для выезда украинской делегации в Шотландию. И Мудрик будет включен в список игроков сборной, которым будут оформлять британскую визу.

Александр Петраков планирует привлечь еще двух игроков из молодежной сборной Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня.

В 2021 году 20-летний Мудрик сыграл 17 матчей, забил 2 гола и сделал 9 ассистов. В его активе 16 матчей за молодежную сборную Украины.