Источник: Мудрик получит дебютный вызов в сборную на мартовские матчи

Петраков планирует привлечь еще двух игроков из молодежной сборной U-21

  • 05.12.2021 23:40
  • 781 просмотр
  • 4 комментария
Источник: Мудрик получит дебютный вызов в сборную на мартовские матчи
© УАФ. Михаил Мудрик

Хавбек донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик может получить дебютный вызов в сборную Украины на мартовские матчи. Сине-желтые в конце марта сыграют в плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 в Катаре.

Мудрика могут внести в расширенную заявку сборной Украины для подготовки к игре с Шотландией, которая пройдет 24 марта в Глазго. Если команда Александра Петракова пройдет Шотландию, то в финале плей-офф сыграет на выезде 29 марта против победителя пары Уэльс – Австрия.

Вскоре начнется оформление британских виз для выезда украинской делегации в Шотландию. И Мудрик будет включен в список игроков сборной, которым будут оформлять британскую визу.

Александр Петраков планирует привлечь еще двух игроков из молодежной сборной Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня.

В 2021 году 20-летний Мудрик сыграл 17 матчей, забил 2 гола и сделал 9 ассистов. В его активе 16 матчей за молодежную сборную Украины.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 05.12.2021 23:52
    +2
    Разумный ход

    Ссылка
    Sergey_Kharkiv
    Sergey_Kharkiv, 06.12.2021 00:42
    +1
    Шапаренко хорош Воспитанник Мариуполя
    Пойду перед сном на него вздёрну
    Ссылка
    Sergey_Kharkiv
    Sergey_Kharkiv, 06.12.2021 00:25
    +1
    Мудрык хорош Воспитанник Металлиста
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 06.12.2021 00:11
    -1
    --smart--Forever, 05.12.2021 23:52
    Разумный ход

    Мудрый
    Ссылка
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