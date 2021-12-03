Кубок мира по биатлону и экзамен Малиновского. Что смотреть на выходных

Предлагаем ознакомиться с самыми интересными событиями, которые состоятся 3 - 5 декабря.

3 - 5 декабря

Теннис. Кубок Дэвиса

Очередной розыгрыш Кубка Дэвиса уже близится к своему завершению, а представители четырех стран в этот уик-энд планируют разыграть путевки в финальный поединок и, собственно, сам главный трофей. Классическая полуфинальная сетка, где победители попадают в решающий матч.

Пятница, 3 декабря

Полуфинал. Хорватия – Сербия

ТВ-трансляция – Sport 2 Baltic



17:00 Борна Гойо – Филип Краинович

19:30 Марин Чилич – Новак Джокович

Суббота, 4 декабря

Полуфинал. Россия – Германия

Время – 14:00, ТВ-трансляция – Sport 1



Воскресенье, 5 декабря

Финал

Время – 17:00, ТВ-трансляция – Sport 1

Getty Images/Global Images Ukraine

4 - 5 декабря

Биатлон. Этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция)

Заключительные заезды в Эстерсунде обещают стать достаточно напряженными. Украинцы показали в спринте далеко не самые лучшие результаты – среди мужчин лучшим стал Дмитрий Пидручный с отставанием в 1:19,8 от лидера (21-е место), а у женщин Юлия Джима показала +59,6 (19 позиция). Стало быть, будет шанс реабилитироваться.

Суббота, 4 декабря

Женщины. Гонка преследования, 10 км

Время – 14:00, ТВ-трансляция – UA: ПЕРШИЙ

Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км

Время – 16:10, ТВ-трансляция – UA: ПЕРШИЙ

Воскресенье, 5 декабря

Женщины. Эстафета, 4х6 км

Время – 13:30, ТВ-трансляция – UA: ПЕРШИЙ

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

Время – 16:10, ТВ-трансляция – UA: ПЕРШИЙ

Футбол. Шахтер – ПФК Львов.

Время – 17:00, ТВ-трансляция – Футбол 1

Текстовая трансляция матча

Подопечные Роберто Де Дзерби продолжают погоню за чемпионским титулом, а их ранний матч национального первенства связан с тем, что «Шахтеру» в следующий вторник предстоит завершить для себя еврокубковый сезон поединком против молдавского «Шерифа» в Лиге чемпионов УЕФА. Дончанам придется разрываться на два фронта последний раз в этом футбольном году, поэтому они будут крайне уязвимы. Однако, сумеет ли этим воспользоваться команда Олега Дулуба, которая не допускает осечек уже два тура кряду?



Фото - ФК Шахтер

Футбол. Верес – Динамо Киев.

Время – 14:00, ТВ-трансляция – Футбол 2

Текстовая трансляция матча

Подопечные Мирчи Луческу также, как и принципиальные оппоненты, сравнительно рано проведут свой поединок 17-го тура УПЛ из-за предстоящего участия в поединке Лиги чемпионов УЕФА против лиссабонской «Бенфики». По большому счету, у «Динамо» сейчас такие же задачи, как у донецкого «Шахтера», и, пока эта «сладкая парочка» ведет борьбу за чемпионский титул, ничего не изменится. «Верес» в первом круге был разгромлен (0:4), но текущее состояние коллектива Юрия Вирта не сулит «красно-черным» ничего хорошего.



Фото - ФК Динамо Киев

Футбол. Рома – Интер.

Время – 19:00, ТВ-трансляция – MEGOGO

Жозе Моуриньо не удается заставить свою команду стабильно показывать необходимые результаты, поэтому «Рома» на данный момент не претендует на борьбу за чемпионский титул. Однако, сбрасывать со счетов «волков» точно не стоит. Особенно – миланскому «Интеру», конкуренты которого в лице «Наполи» и «Милана» постоянно допускают осечки. Коллектив Симоне Индзаги имеет шансы возглавить чемпионскую гонку после этого тура, к чему и будет стремиться на «Стадио Олимпико».

Футзал. Ураган – Халадаш.

Время – 19:00, ТВ-трансляция – YouTube-канал URAGAN TV

На лиссабонских паркетах нашей команде играть достаточно сложно, равно как и другим соперникам по группе, кроме хозяев, «Бенфики», разумеется. Однако, это не помешало украинцам в первом туре одержать волевую победу над вице-чемпионом Испании – «Леванте» (5:3), что уже позволяет говорить о нашем коллективе с хорошей стороны. Впрочем, заключительная игра против венгерского «Халадаша» все равно будет иметь важное значение для истории клуба из Ивана-Франковска. Жаль, что о первой строчке пришлось забыть по итогам матча против «орлов».

Футбол. Металлист 1925 – Колос.

Время – 19:30, ТВ-трансляция – Футбол 2

Текстовая трансляция матча

Коллектив Валерия Кривенцова рассыпался совершенно. Последние пять матчей «Металлист 1925» не может зацепиться даже за ничейных исход, поэтому с каждым новым туром только ухудшает свое положение в турнирной таблице. Команда Ярослава Вишняка, наоборот, постепенно начала выходить из кризиса, однако все никак не может забить больше одного гола за игру.



Фото - ФК Металлист 1925

Футбол. Боруссия Д – Бавария.

Время – 19:30, ТВ-трансляция – Setanta Sports+

«Der Klassiker» в Германии также будет иметь особое значение в эти выходные, так как «Бавария» и дортмундская «Боруссия» поспорят между собой за право занимать лидирующую позицию в турнирной таблице. Преимущество перед матчем, как обычно, отдается коллективу Юлиана Нагельсманна, однако COVID-19 уже не первую неделю терзает действующего чемпиона немецкой Бундеслиги, поэтому возможен неожиданный исход.

Воскресенье, 5 декабря

Бокс. Дэвид Хэйни - Джозеф Диас

Ориентировочное время – 05:00, ТВ-трансляция – Megogo

И Хэйни, и Диас – хорошие боксеры с приличным бэкграундом в любителях, но без трофеев. Однако, амбиции этих парней попасть в бой за абсолют зашкаливают, поэтому стоять на ногах они будут до последнего.

Футбол. Заря – Ингулец.

Время – 14:00, ТВ-трансляция – Униан

Текстовая трансляция матча

Коллектив Виктора Скрипника также не имеет особых перспектив на еврокубковой арене, да и игра против норвежского «Глимта» не вызывает особого ажиотажа, кроме желания отомстить за поражение на чужом поле (1:3). При этом, «Заря» уже точно будет знать, с каким результатом завершила своей поединок полтавская «Ворскла», и на основе этого сможет строить собственную стратегию на игру. Подопечные Сергея Лавриненко сейчас находятся в далеко не самых лучших кондициях, поэтому рискуют повторить исход встречи первого круга (1:5).



Фото - ФК Заря Луганск

Футбол. Десна – Мариуполь.

Время – 19:30, ТВ-трансляция – Футбол 1

Текстовая трансляция матча

Коллектив Остапа Маркевича не может покинуть последнюю строчку уже не первую неделю, поэтому такая обстановка считается для «приазовцев» привычной. Тем не менее, «Мариуполь» всегда сложно упрекнуть в отсутствии яркого футбола, но на результаты его выступлений это никак не влияет. «Десна», разумеется, добилась больших успехов, но при этом ее результативность оставляет желать лучшего.



Фото - ФК Десна Чернигов

Футбол. Наши в топ-чемпионатах

Суббота, 4 декабря



Футбол. Вест Хэм – Челси.

Время – 14:30, ТВ-трансляция – Setanta Sports+

Данная вариация лондонского дерби на этот раз будет особенно интересной, так как «Челси» позволил «Манчестер Сити» подойти вплотную в турнирной таблице, а «Вест Хэм» не может победить уже три тура кряду. Все понимают, что с такими результатами «железным» нечего делать в топ-4 команд страны, однако сумеет ли остановить падение своего клуба Дэвид Мойес?

Суббота, 4 декабря

Наполи – Аталанта

Время – 21:45, ТВ-трансляция – Megogo

Текстовая трансляция матча

Руслану Малиновскому и бергамаской «Аталанте», в составе которой он выступает, не дают отдыхать поединки против соперников топ-уровня, а еще «Богине» предстоит думать о заключительном матче Лиги чемпионов УЕФА, что делает ее матч против неаполитанского «Наполи» заметно сложнее. Впрочем, иного в поединке против текущего лидера чемпионата ждать не приходится, а если коллектив Джан Пьеро Гасперини хочет сделать заявку на борьбу за чемпионский титул, то лучшей возможности подыскать будет сложно.

Getty Images/Global Images Ukraine

Воскресенье, 5 декабря

Специя – Сассуоло

Время – 16:00, ТВ-трансляция – Megogo

Текстовая трансляция матча

Виктор Коваленко в составе «Специи» продолжает оставаться соседями по турнирной таблице для «Дженоа», которой руководит Андрей Шевченко, и при этом неизменно проигрывал в предыдущих трех поединках. «Орлятам» предстоит провести на этих выходных домашнюю игру против «Сассуоло», который без Роберто Де Дзерби продолжает оставаться мощным середняком, но уже без претензий на более высокие позиции в турнирной таблице. Исторически сложилось, что эти две команды любят забивать в ворота друг друга, но на своем поле «Специя» еще никогда не побеждала.

Getty Images/Global Images Ukraine

Воскресенье, 5 декабря

Ювентус – Дженоа

Время – 21:45, ТВ-трансляция – Megogo

Текстовая трансляция матча

Команда Андрея Шевченко еще не отошла от шока в игре против «Милана» (0:3), а уже в ближайшем будущем ей предстоит играть против туринского «Ювентуса», который нуждается в очках ничуть не меньше, чем один из аутсайдеров национального первенства. Подопечные Массимилиано Аллегри в этом сезоне теряют очки в матчах против соперников разного уровня, но сможет ли «Дженоа» на этот раз хоть что-то показать в атаке. Так или иначе, но при украинском специалисте «грифоны» еще не забивали.