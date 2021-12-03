В субботу 4 декабря на харьковском стадионе «Металлист» состоится поединок 17-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором хозяева поля футболисты «Металлиста 1925» будут принимать «Колос».

Металлист 1925

В своем дебютном сезоне в украинской Премьер-Лиге харьковчан бросает то в жар, то в холод. Начало чемпионата им явно не задалось и в первых шести матчах подопечные Валерия Кривенцова потерпели пять поражений. Затем была рекордная для них победная серия, которая насчитывала четыре встречи подряд. Причем в этот период «Металлист 1925» дважды добился успеха на выезде над «Десной» и «Мариуполем» с одинаковым счетом 2:1. В этот же период харьковские футболисты одержали и свою самую крупную победу над «Ингульцом» 4:0.

Однако, начиная с кубкового матча 1/8 финала против «Александрии» новички элитного дивизиона снова попали в полосу неудач. Причем сперва были два разгрома от александрийцев 2:5 и «Зари» 1:6. А далее, как под копирку, три выездных поражения от той же «Александрии», «Вереса» и «Руха» каждый раз по 0:2. Получается, что за эти пять матчей харьковчане забили 3 мяча, а в свои ворота пропустили 17.

Понятно, что команде сейчас просто необходим перерыв, во время которого надо оценить обстановку, внести соответствующие коррективы, укрепить позиции. Но впереди еще два декабрьских матча с «Колосом» и «Черноморцем», в которых надо обязательно набирать очки. В противном случае зона вылета может стать вполне реальной для «Металлиста 1925».

Колос

Ковалевскую команду тоже изрядно лихорадило в летне-осенней части сезона. Она очень рано вылетела как из Лиги конференций, так и из Кубка Украины. А в чемпионате страны «Колос» практически весь первый круг провел, находясь в нижней части турнирной таблицы, потерпев при этом 8 поражений. Здесь даже дважды дело доходило до отставки главного тренера и сейчас действиями футболистов руководит уже третий по счету наставник.

Кстати, именно при Ярославе Вишняке ковалевцы сумели набрать 7 очков кряду, чего не случалось с ними ранее в этом сезоне. Особенно ценной для команды была победа в Чернигове над «Десной», после которой футболисты наконец-то поверили в себя и далее уже не проигрывали. Так что теперь гости наверняка надеются пополнить свой очковый багаж и в Харькове.

И еще. В трех последних матчах стали забивать за «Колос» игроки, которые должны были усилить команду, перейдя сюда еще в межсезонье. Речь идет о Нуриеве и Ситчинаве. Как говорится, лучше позже, чем никогда.

Статистика встреч

В матче первого круга «Металлист 1925» и «Колос» впервые встретились в украинской Премьер-Лиге. Игра состоялась 30 июля в Ковалевке, где с минимальным счетом 1:0 выиграли хозяева поля. Победный гол у них забил Денис Костышин.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков, Кверквелия, Ткачук, Ченбай, Габелок, Голодюк, Крыськив, Кравченко, Ременюк, Марлисон



«Колос»: Волынец, Золотов, Павловец, Ром, Черноморец, Милько, Богданов, Нуриев Чурко, Лысенко, Ильин

4 декабря, суббота